La canción de la semana - Pumuky x Xiu Xiu

‘Pandrogonia remixed’, por Jaír Ramírez

“Empecé a levantar ‘Castillo Interior’ pensando que sería nuestro 5º larga duración, pero me fui rindiendo a la implacable realidad de ser el pluriempleado padre cansado de una niña de año y poco con todo el derecho y las energías del mundo para comerse mis pretensiones sin contemplaciones, quedándose finalmente en un EP de 4 canciones (y 40 bocetos sin terminar). Luego la amenaza invisible se tragó el 2020, quedándome sin aliados discográficos para sacarlo tal y como me lo había imaginado, lo que me llevó a pensar que finalmente no vería la luz.