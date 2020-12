Los 5 favoritos de Escuelas Pías

Ciencia ficción

Pop orquestal y "baroque pop" de los 60

Best Of Both Worlds

“Es una especie de sueño inalcanzable sonar a esas producciones majestuosas de los años 60, arropadas por orquestas sinfónicas y arreglos grandilocuentes. Siempre ponemos los oídos en cosas como Scott Walker cantando Best Of Both Worlds , los Rolling Stones de She’s A Rainbow o Glen Campbell y su Wichita Lineman . La lista de grandes temas que alcanzaban lo estratosférico acompañados de violines, trompetas y arpas es inabarcable ( The Zombies, Beach Boys, Lee Hazlewood, Harry Nilsson, The Left Banke ), y ese tramo del final de esa década donde lo sinfónico y lo psicodélico se daban la mano nos interesa mucho. En nuestra más pura inocencia, cuando el productor Raúl Pérez nos preguntó en el estudio que cómo queríamos que sonasen estas canciones, ambos dijimos que a clásicos, y con clásicos nos referíamos a estos años gloriosos”.

Electrónica de los 90

Bernard Buttler vs Richard Oakes

‘Mind Games’ de John Lennon