Los favoritos de Eduardo Cabra

“Visitante falleció el 17 de julio del 2020, luego de 15 años de carrera artística y de vivir la vida que eligió” . Con esta esquela abre Eduardo Cabra (San Juan de Puerto Rico, 1978) su página web y, al tiempo, deja constancia definitiva del fin de Calle 13 , el proyecto que dio la fama al artista antes conocido como Visitante , y que compartió con René Pérez (Residente) . Su otro elemento distintivo, el pequeño sombrero de medio lado, lo mantiene todavía en su nueva encarnación. Bajo el nombre de Cabra , acaba de lanzar un par de singles, además de seguir trabajando como productor (una labor que lleva años desarrollando con excelentes resultados, ya que es el que más nominaciones ha cosechado en los Grammy latinos dentro de esta categoría). Mientras esperamos el que será su primer álbum, él nos comenta diez de sus canciones favoritas.

Rita Indiana - El blue del ping pong

“Cuando salió la propuesta de Rita Indiana , me pareció que este era un proyecto que estaba muy adelantado a su época. Considero que el trabajo que realizó ha sido de gran influencia para mucha gente en el Caribe, siendo El blue del ping pong la canción más relevante del álbum ‘El Juidero’ ”.

Talking Heads - Once In A Lifetime

“El poder de interpretación de David Byrne y el body language, sumado a la mezcla entre la música orgánica y los sintetizadores hacen que este tema sea increíble”.

Rage Against The Machine - Bulls On Parade

“Es un tema importante de la adolescencia, donde se mezclaba la energía de la música con un mensaje potente. Uno de mis sueños se cumplió cuando pude colaborar con Tom Morello en un tema de Calle 13 . La canción se llama Multi_Viral , del disco homónimo”.

Beastie Boys - Intergalactic

“Una de mis canciones favoritas desde hace muchos años. Todavía la escucho. Me gusta cómo trabajaron los samples. Este tema en concreto lo he usado como referencia en muchas de las canciones que he producido".

Bersuit Vergarabat - Veneno de humanidad

“Uno de los primeros temas que escuché de Bersuit que más me emocionaron, porque desde que empieza va jugando con las emociones. Además, está producido impecablemente por Gustavo Santaolalla , quien ha sido una de mis mayores influencias”.

Puya – Oasis

“Una de las mejores bandas que han salido de Puerto Rico. Destacan por la mezcla de música afroantillana y hard rock. Otro de los temas producidos de manera impecable por Gustavo Santaolalla ”.

Superaquello - Naranja

“Uno de los proyectos que más ha influido a la escena independiente de Puerto Rico. Siempre he considerado que este grupo ha estado muy adelantado a la época en la que fue lanzado. En el 2017 tuve el placer de colaborar en el disco ‘Fantasma’ del grupo La Tortuga China , que fue formado por uno de compositores de Superaquello ”.

Bon Iver - 10 d E A T h b R E a s T

“Esta canción pertenece a ‘22, A Million ’, uno de los discos que más me ha influido en los últimos años. El trabajo de Bon Iver me parece que es uno de los más genuinos de la última década. Tiene una manera muy particular de interpretarla”.

Beatles - A Day In The Life

“Esta canción me parece importante porque uno puede notar el trabajo en conjunto entre Lennon y McCartney . Este es un tema muy ecléctico. No obstante, se nota el trabajo de ambos artistas por separado, pero englobados en una misma canción al mismo tiempo. Además, yo conecté mucho con la propuesta de los Beatles durante varios años, llegando a convertirse en un referente desde la producción para mi experiencia futura”.

Cabra - La cabra jala pal monte

“La muerte de Visitante en una canción. Es el primer tema que lancé bajo el nombre de Cabra , y mezcla el trap con música afrocaribeña”.

La cabra jala pal monte y La Ventana están publicados por La Casa del Sombrero .