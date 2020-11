Nueva Vulcano - Una vida en canciones/ Una vida en conciertos

2020 pasará a la historia, entre otras cosas, como el primer año desde que la cultura pop existe en que la música en directo ha desaparecido prácticamente por completo. Cuando no, se ha convertido en otra cosa muy diferente de los conciertos en vivo tal como los conocimos. El directo es la vida, como cantaban Opus , y por esto todos estamos muriendo un poco al comprobar o intuir cómo la mayor parte de salas de conciertos ven su futuro como algo muy delicado. Iniciativas como #ElÚltimoConcierto o #AlertaRoja , por ejemplo, están haciendo una importante labor para concienciar mediáticamente de que nos encontramos ante la mayor crisis vivida por un sector ya demasiado acostumbrado a estar en crisis.

Artur Estrada , componente junto a Wences Aparicio y Albert Guàrdia de Nueva Vulcano , es un hombre de directo. Su discografía, sus letras, su labor como referente ya no solo de la escena hardcore o emocore en España, sino de nuestro rock en general (o "canción rock espontánea", como definen ellos mismos), merecen el mayor de los reconocimientos. Pero es que, por encima de eso, en directo siempre han sido unas putas bestias. Para quien esto escribe, en su memoria sentimental siguen brillando el último concierto de Aina (el grupo anterior de Artur ) en la sala Moby Dick y el que ofreció Nueva Vulcano en La Faena 2 de Madrid. Por eso tiene toda la lógica que la elección del vocalista y letrista, en representación de su banda, para nuestra sección ‘Una vida en canciones’ ,se acabase convirtiendo en otra cosa, tal como él nos cuenta. “Pensé en escoger las canciones en base a conciertos en las añoradas salas y he acabado haciendo un paseo retrospectivo un poco bestia. Espero que os guste. Abrazos, Artur" .

Bruce Springsteen- Born To Run

“ Camp Nou , septiembre del 88, gira de Amnistía Internacional por los derechos humanos. Luz blanca desde el escenario hacia el público, mucha peña durmiendo en las gradas después de 10 horas de conciertos en algún caso infumables como Peter Gabriel o Sting . Yo de pie, con mis tíos y tías, en prematuro éxtasis. Tenía 12 años”.

Innocents - Traces On The Sand

“El Communiqué , escaleras para abajo, casi no cabe el ampli, columna en el medio de la sala, perfecto. Allí con Pau Santesmasses viendo a estos o a los Penguin Village , BCorianos también. No podíamos creer lo buenos que eran. Desprendían un espíritu lúdico, crítico, constructivo y de comunidad muy guay. Siempre con una sonrisa, como los God’s Phone , después Lo:mueso ”.

Samiam - You Looking At Me

“ Zaragoza , Sala Dinamis . O Dinamys . Los vimos la noche anterior en el Garatge , nos lleva la madre de Pau en la Renault Space. Con aquella furgo viajaríamos para hacer los primeros conciertos de Aina . Nos colamos a las pruebas y estuvimos hablando con ellos antes y después del show. No sé en qué canción el cantante dijo: “This is for the Barcelona people”. Grotesco. No sé si habría 30 personas allí. En esta ocasión era Didac , el hermano de Pau , quien tendría 12 años. Quizás 14. Marc Grasas también vino, ¡qué contento que estaba el cabrón! Lo grabó en cinta todo y lo escuchamos treinta mil veces. Años después tocó en Els Pets un buen tiempo”.

Girls Agains Boys - Kill the Sex Player

“Sala Garatge, Barcelona. Wences y yo petrificados viendo aquello. Hay un momento en que todo se para excepto la guitarra y Scott McCloud susurrando nosequé. Alexis entra con un redoble de batería histórico, icónico, que un chaval enfrente nuestro sabe reproducir a la perfección. Envidié a aquel notas que ya se sabía la canción. Soñamos con aquello. Nos pasó por encima esa ola oscura de mala leche y euforia, de mugre y diamantes, jeje”.

Unwound – Corpse Pose

“ Sidecar . Esa época moló mucho. Venían un montón de grupos al lado de casa, yo trabajaba en el estanco de mis abuelos y tenía algo de pasta para pagar cervezas y comprar discos. Estos eran tres y no hacían todos lo mismo igual todo el rato. Estuvimos hablando con ellos, se ve que les molaba mucho la no-wave y tal, yo no tenía ni idea de qué me hablaban, quizás Manel Peña sí, seguramente. El bajista empezó a tirar los tres vinilos que había adquirido a modo de frisbee … Tuvieron que firmarme los tres los tres. Son los únicos discos firmados que tengo”.

Rollkicker Laydown - No Voices in The Wire

“Estos fueron después los Burning Airline s. Estos también eran tres. Nosotros éramos como 10 de Barcelona a Londres sólo para verles tocar en el Upstairs at the Garage . Mi hermana, Mar, Sonia, Pau, Uri, Wences, Didac, Joan Guàrdia ya asomaba por allí. Sería el 98 o el 99. Durmimos todos en el comedor de casa de Kiko y Euge . Conocimos a J Robbins . En un par de años giramos parte de USA con ellos. Es posible que estemos hablando de una de las mejores personas que haya conocido en mi vida, que mejor me haya hecho sentir estando a su lado a pesar de ser él un semi-geniecillo de la música. Por eso congeniaron tan bien con Santi García ”.

The Sorts - A Quite Pretty One

“He puesto esta como podría poner otras muchas de las que disfrutamos en el Atzavara de Sant Feliu de Guíxols. En la "Atzavara antiga”. Cerveza barata, una bombilla y un poco de rasca siempre. Calzado poco apropiado, posiblemente. Siempre se animaba alguien para conducir allí desde Barna. Sabíamos que los grupos tendrían uno de sus mejores conciertos de toda la gira europea allí por la brava actitud de los lugareños”.

Bluetip - Past Tense

“ Arrebato , Zaragoza. Dave da un pasito para adelante, Jason corre hacia la pared lleno de la confianza que nos faltaba a nosotros y el batería entra en la canción, poseso, en éxtasis. Se pasó al catolicismo extremo, me dijeron”.

A Room With A View - Aislado

Antelope- Game Over

“Estos también se estaban separando. El equipo del Heliogàbal estábamos muy unidos aquel día, por la tarde. Vimos muchos conciertos buenos allí, es imposible escoger uno, pero aquí están estos. Albert Guàrdia ya era Albert Guàrdia , vociferando entre canciones, haciendo el sonido y poniendo cervezas. Como me dijo una amiga una vez: “lo dimos todo”. Así fue”.

Las Ruinas- Vueltas

“En VOL , sus últimos conciertos. No le pido nada más a un grupo que no me dieran estos. No me puedo creer que ya no estén. Me flipaba como escribían sobre la ciudad y la modernidad esta de aquí. Hubiera girado el mundo con estos”.

David Byrne - Don’t Want To Be Part Of Your World

“Festival Cruïlla , hace un par de años. Marc Clos nos consigue una entrada y vivimos una experiencia adulta contemporánea muy gratificante. Es difícil hacer un ejercicio retrospectivo y no parecer un idiota. ¡Sé lo que digo, que acabo de hacerlo!”

