Hablamos con Ricardo Cavolo, que se estrena en el videoclip

“Hasta donde sé, fue el propio Chelou quien encontró mi trabajo y pensó en plantearme lo de crear el video. Obviamente yo no sé animar, así que buscamos a Cheng para que hiciese esa parte del proceso. Lo que más me ha aportado esta experiencia son más ganas de trabajar con animación, jaja. Es precioso ver mi universo en movimiento, muy emocionante, y se me pasan por la cabeza mil cosas que hacer con ello”.

“Sí conocía el trabajo de Chelou . Y a Cheng lo encontramos cuando buscábamos al animador para el vídeo. Yo no le conocía, pero me enamoré de su trabajo desde el primer segundo. Su obra personal conecta mucho conmigo, tiene un espíritu casi punk que me encanta. El proceso ha sido largo para lo que yo estoy acostumbrado pero muy fácil en cuanto al trabajo mano a mano con Cheng . Desde el primero momento nos entendimos muy bien y hemos trabajado perfectamente. Y con Chelou ha sido súper fácil porque todo lo que iba saliendo le encantaba, y eso anima mucho”.

“La verdad es que no hubiese mucho de lo que preocuparse. Vi el trabajo de Cheng y supe desde el principio que iba a respetar mi estilo y que iba aportar su técnica y estilo de animación para darle vida a mis dibujos. Fue un ambiente de trabajo muy tranquilo. No ha habido preocupación o estrés en ningún momento. Al contrario, a medida que Cheng me iba mandando clips del vídeo me iba enamorando más y más de lo que estábamos hacienda”.

