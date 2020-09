The New Raemon - Una vida en canciones

Ramón Rodríguez es uno de los músicos más prolíficos e inquietos que ha dado la música independiente española en este siglo. Emergió desde las mismas trincheras del emocore y el rock alternativo que se gestaba en Cataluña alrededor del sello B-Core. Primero, de tapadillo con el grupo Madison y, ya con más renombre, en su reconversión como Madee , una banda de culto para la que creó su propio sello, Cydonia Records , y que ya ha vivido varias vidas. Aunque no tantas como The New Raemon , el alias que Rodríguez se tomó en 2008 para arrancar en solitario con el recordado 'A propósito de Garfunkel', emprender múltiples colaboraciones (con Francisco Nixon, McEnroe, Maria Rodés o Maga , entre otros muchos) y labrarse una trayectoria que cuenta ya con siete álbumes sobre una espalda cada vez más cargada y una mente cada vez más meditabunda y lúcida. Eso es especialmente patente en el último de ellos, ‘Coplas del andar torcido’ (2020): una colección de canciones graves y ambiciosas de los que él ha definido como “canción existencialista”. Él es nuestro nuevo invitado en Una vida en canciones , para la que ha seleccionado aquellas que marcaron su infancia y juventud hasta la creación de Madee. Y, a propósito de Garfunkel…

Simon & Garfunkel - Old Friends

“Siendo un niño, algunas de las canciones que más disfrutaba eran las que pinchaba mi madre en el tocadiscos que presidía el comedor de nuestra primera casa. Ella acostumbraba a poner siempre temas algo melodramáticos, y eso caló en mi forma de percibir las canciones. Entre todas las que sonaban había una de Simon & Garfunkel que llamaba especialmente la atención, escuchaba atentamente aquellas notas de guitarra y la delicada forma en que estaba interpretada por las dos voces, entonces llegaban esos misteriosos arreglos de cuerda al final de la canción, todo en ella me gustaba, todo en ella me emocionaba, era algo mágico. Esta grabación en directo para un especial de TV sobre el dúo es extraordinaria”.

Orchestral Manoeuvres In The Dark - The New Stone Age

“Mi padre escuchaba casi siempre a Charles Aznavour, Joan Manuel Serrat y The Beatles . Por supuesto, disfrutaba de todos ellos, pero él siempre pinchaba (y sigue haciéndolo) las que más le gustan; una y otra vez. Un día estando solo en casa caí en la cuenta de la cantidad de discos que había en casa aún por descubrir. Hurgando entre ellos encontré unos de Vangelis y un álbum de Orchestral Manoeuvres In The Dark (nombre indescifrable para mí a los seis años) con una portada increíble que me llamó mucho la atención. Al escuchar secretamente aquellas oscuras y curiosas canciones acabé estropeando el vinilo, mi padre no me dejaba poner los discos si él no estaba en casa, así que al darme cuenta del delito lo escondí y no recuerdo que volviera a sonar nunca más, solamente cuando volvía a estar solo y me atrevía a pincharlo. Aquel disco de OMD fue el primer vinilo que tuve en las manos que incluía un troquel en la carpeta del diseño, y aquel elegante detalle despertó mi interés por el diseño gráfico. La portada del álbum es obra de Peter Saville ”.

The Glove - Mr. Alphabet Says

“A los doce años descubrí a The Cure viendo un par de videoclips en televisión (algo imposible ahora), y estuve hasta los quince años hurgando en su discografía. Buscando en la prensa musical más información sobre el grupo descubrí que Robert Smith tenía un disco a medias con Steve Severin , el bajista de Siouxsie And The Banshees . El proyecto se llamaba The Glove y solo publicaron un álbum, encontré una copia en vinilo en Discos Castelló y estuve estudiando aquella locura durante bastante tiempo. La canción que no podía dejar de escuchar se titulaba Mr. Alphabet Says , y si la escucho ahora veo en ella el diseño de sonido que sobrevuela muchas de mis canciones”.

Strafe - Set It Off

“Mi madre y mi tía tenían un videoclub a principios los ochenta, estaba en la Avenida Diagonal de Barcelona, a unos minutos de lo que es ahora el Parc del Fórum. En casa siempre había películas y una de mis aficiones de la infancia era ir todos los viernes al videoclub del pueblo a alquilar un par de películas. Uno de aquellos viernes elegí ‘El Rector’ , protagonizado por James Belushi . En una escena sonaba esta canción. Alquilé muchísimas veces aquella película, no tenía otra forma de volver a escucharla. Esta es la escena que rebobiné tantas veces , posiblemente es el VHS que más veces alquilé en mi vida, la canción me sigue gustando”.

Ramones - Here Today Gone Tomorrow

“Mientras descubría los discos de Ramones , The Clash y los Sex Pistols pensé que era posible aprender a tocar algo así. Tuve el valor de apuntarme a clases de guitarra, asistí durante un par de meses, dejaron de interesarme cuando pude aprender a tocarlas por mí mismo, desde entonces he sido autodidacta con cualquier instrumento, ya sea la guitarra, la voz, el bajo, el piano o la batería. La primera canción que aprendí a tocar es Here Today Gone Tomorrow . A partir de ese momento empecé a inventar tímidamente mis propias canciones. Entonces tenía catorce años”.

Public Image Limited - Public Image

“Esta canción de P.I.L. me influyó mucho, al igual que Blind, Dumb, Deaf, de Cocteau Twins . Ambas se basan en la idea de que un instrumento toque prácticamente las mismas notas durante toda la canción, creando un mantra que provoca que sean el resto de intrumentos los que marquen la dinámica y dramatismo en las variaciones. Es algo sencillo de hacer que sigue emocionándome mucho. Un ejemplo claro de cómo esa idea sigue apareciendo en mi repertorio es la canción que abre mi anterior álbum: Cíclope ".

Archers Of Loaf - Greatest Of All Time

“Leyendo la revista Factory supe de la existencia de un montón de nuevos grupos, entre ellos estaban Archers Of Loaf , y pasaron a ser mi banda de rock favorita desde entonces. Sus cuatro discos -y el EP entre los dos primeros- me gustan mucho, no hay ninguna canción suya que me aburra o desagrade. Me parecía muy interesante la voz de fumador compulsivo que entonces tenía Eric Bachmann (dejó de fumar hace años), con ella era capaz de generar melodías frescas y mucho más interesantes que las de otros cantantes de voz inmaculada, eso también sucedía con la voz de Joe Strummer (The Clash) . Valoro muchísimo esa virtud, que nadie de mi entorno los considerase “buenos” cantantes me hacía mucha gracia. Son grandes intérpretes, pienso que los cantantes con esa actitud despreocupada ante el micrófono transmiten más que los demás”.

Faith no More - Caffeine

“En 1992 Vertigen era el único bar musical que existía en Vilassar De Dalt . Allí nos reuníamos los futuros miembros de Madee para tomar algo y escuchar música. El DJ era un chico llamado Marc , el tipo era fan de Faith No More (llevaba las mismas pintas que Mike Patton ), disfrutábamos mucho con sus sesiones, sonaban Pavement, Nirvana, Pixies, Mano Negra, Pantera … tengo un recuerdo hermoso de aquellos días. Faith No More nos llegó a gustar tanto porque estaban musicalmente fuera del movimiento grunge (y de cualquier otro movimiento que hubiera entonces). Tres años después montamos un grupo de versiones de FNM llamado The Submarines , éramos los miembros de Madee (menos Capi ) y un guitarrista amigo nuestro llamado Luís Arcos . Cantando estas canciones me curtí mucho y me sirvieron para atreverme a hacer otras cosas con la voz”.

Sunny Day Real Estate - J’nuh

“Otro local de la era dorada de bares musicales en El Maresme fue el Locualo (Masnou). Allí pinchaban muy buena música Bruno Sokolowicz (Sputnik TV / Scanner FM) y Óscar Daniello (Delafé) . A principios de los años noventa frecuentar aquel encantador sótano mugriento fue la piedra de Rosetta para muchos jóvenes músicos de la comarca. Allí escuché por primera vez a Sunny Day Real Estate , sentado en aquella barra, frente al que sería uno de mis amigos de toda la vida, el actor y batería Mark Ullod . Todos los miembros de Madee nos enamoramos de sus discos. 27 años más tarde, Jeremy Enigk (vocalista de la banda) es uno de los amigos y personas que más quiero, me hace muy feliz saber que es mutuo. El día que lo conocí estaba Mark Ullod con nosotros, todo se cierra en círculos”.

R.E.M. - Low Desert

“Desde que vi un vídeo de R.E.M. en 1987 me enamoré del grupo. Me fascinaba que en aquella época apenas aparecían en sus videoclips, algo misterioso y muy auténtico. Es uno de los motivos por los que hace años que no aparezco en mis videoclips, ¿para qué? El año que nació mi primera hija, R.E.M . publicaron el fabuloso álbum ‘New Adventures In Hi-Fi’, grabado y escrito durante la gira de ‘Monster’ . Low Desert es la penúltima y siempre me gustó, demuestra lo buen cantante que es (y sigue siendo) Michael Stipe . La letra fluye como una narración, parece que Stipe recite y apenas cante pero está cantando, algo que parece sencillo y no lo es en absoluto. Me viene a la mente Lou Reed , que era un maestro en eso”.