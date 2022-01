"Todo lo relacionado con el punk inspiró a Cyberpunk. No solo la actitud filosófica y la música", explica Mike Pondsmith, fundador de R. Talsorian Games y creador del universo Cyberpunk. "Hay un cierto tipo de rebeldía inherente al punk que también me habló mucho".

