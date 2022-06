MX vs ATV Legends: lucha a tres bandas por la corona offroad

El modo carrera de MX vs ATV Legends

MX vs. ATV Legends: volver a la fuerza de antaño

La serie MX vs. ATV del desarrollador Rainbow Studios echa la vista atrás a una larga historia llena de altibajos. Con la séptima entrega, MX vs ATV Legends, las motos de motocross, los vehículos todoterreno y los UTV te invitan por fin a disfrutar de las carreras offroad en las nuevas consolas PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Aquí te desvelamos lo que te depara el juego.

MX vs ATV se creó como un cruce de otras dos series de juegos: La Trilogía MX y la serie ATV Offroad Fury.

MX vs ATV Unleashed en 2005 fue el primer spin-off de la serie

No olvides de cambiar la cámara del casco