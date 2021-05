No me esperaba la temporada que hice después de la rotura de fémur.

“ No me esperaba la temporada que hice después de la rotura de fémur , pero antes de la lesión sí creía que estaría peleando por el título. Entreno casi a diario con mi compañero de equipo ( Antonio Cairoli ) y sabía que mi velocidad y ritmo eran suficientes para ser un fuerte candidato por el título de MXGP en mi primer año”, nos comentó el mismo Jorge tras la manga clasificatoria del Campeonato de España en Calatayud ; una carrera que venció sin oposición y que le sirve para seguir preparándose de cara al nuevo curso.

se rodara durante los Grandes Premios de Letonia, ya que no estaba en mi mejor momento. Las imágenes y entrevistas, excepto un par que se hicieron en Roma, fueron tomadas en Letonia y no hacen justicia a cómo fue realmente mi carrera a partir de entonces. Creo que no se llega a reflejar del todo como fue mi debut en la categoría: la polémica que hubo en Mantova (una reclamación le hizo perder la victoria final), mi primera victoria en el