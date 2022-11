My Last Two Winters y la mente del surfer de olas grandes Natxo González

Natxo and Mundaka are a winning combination

A wave as spectacular as the backdrop

Después de ocuparse de dejar el pabellón alto en la costa vasca y en el norte de África, las cosas se tuercen un poco en México y, a pesar de sus siete vidas, Natxo se encuentra con toda una gama de emociones. Nunca se puede cuestionar su pasión, pero los mejores surfistas de olas grandes también son los atletas que conocen mejor sus límites y saben cuándo alejarse de una situación con la que no se sienten cómodos. Por contradictorio que parezca, se necesita más coraje para dejar pasar una situación que para comprometerse ciegamente con algo que no parece del todo correcto.

