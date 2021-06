2. Stretch four

No hay mejor creación de centro que el Glass-Cleaning (término para describir a un jugador que es excelente en el rebote). Esta creación, de color rojo y azul, te ofrece un acabado de ‘salón de la fama’ e insignias defensivas para que puedas tener un gran impacto en ambos extremos de la pista. Esta estructura te da acceso a todos los mates de contacto y a los paquetes de mates hasta 6'10, que es increíblemente alto para la cantidad de precisión que tendrás en el tiro.

Como no se trata de una estructura de tiro, puedes aumentar la envergadura al máximo, lo que te da 25 centímetros más. Aunque no seas tan alto como los grandes de 2,10 m, tu envergadura compensa la discrepancia de altura, haciendo que te sientas muy por encima de estos colosos. Esto te ayudará a proteger la zona y a vigilar a los anotadores del perímetro más de lo que lo harían los pívots de dos metros. Giannis Antetokounmpo es el ejemplo más cercano a esta creación en la vida real.

En el 2K de este año es más difícil tirar a canasta, por lo que una mayor especialización en el tiro es una opción más inteligente, ya que un gráfico circular dividido uniforme tendrá un acabado significativamente menor, mientras que sus disparos no estarán a la altura de las otras grandes construcciones de tiro. Te recomendamos que apliques esta creación a un escolta, ya que recibirás más insignias que en cualquier otra posición.

Muchos de los mejores bases de este año carecen de defensa interior, por lo que cuando se enfrenten a tu Rematador de 2 direcciones, no podrán evitar que anotes bajo el aro. Los equipos contrarios no estarán preparados para tus habilidades de finalización de élite y los mates de contacto que conlleva ser un defensor puro. Un jugador de la vida real similar a este modelo es Ben Simmons.

Este finalizador de jugadas es mejor si juega como ala-pívot, ya que tendrá una envergadura máxima y un físico increíble. Esta creación te permite proteger la zona, luchar por los rebotes sobre oponentes más grandes, y ofrece una gran defensa del perímetro, ya que el Stretch Four es una creación muy popular este año.

