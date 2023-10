Nahiel gana el Red Bull Dance Your Style tras una emocionante final

Red Bull Dance Your Style España 2023 Red Bull Dance Your Style, un formato único de competición de baile 1vs1, vuelve una vez más para poner a prueba a bailarines de todas las disciplinas de street dance.

No te pierdas esta galería con los mejores momentos de la Final Nacional:

No te pierdas esta galería con los mejores momentos de la Final Nacional:

No te pierdas esta galería con los mejores momentos de la Final Nacional:

El público no faltó a su cita con el mejor street dance del país

Nahiel, nuevo rey de Red Bull Dance Your Style España 2023

El público es el verdadero juez de Red Bull Dance Your Style

Nahiel es el nuevo campeón del Red Bull Dance Your Style España 2023.

Paola no se lo puso nada fácil a sus rivales

Sifer, excampeón del Dance Your Style, se quedó entre los 8 mejores

La final nacional viajaba hasta Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad con gran presencia en la escena de baile urbano, para poner el broche de oro a la edición 2023. El público llenó el espacio alrededor de la pista, que este año se ubicaba junto al mar en la explanada anexa a la Plaza de la Música de la capital canaria, con ganas de emocionarse con cada batalla. El espectáculo no les iba a defraudar, porque lo que vino a continuación fue una verdadera exhibición de técnica, flow, musicalidad y capacidad de improvisación.

La final nacional viajaba hasta Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad con gran presencia en la escena de baile urbano, para poner el broche de oro a la edición 2023. El público llenó el espacio alrededor de la pista, que este año se ubicaba junto al mar en la explanada anexa a la Plaza de la Música de la capital canaria, con ganas de emocionarse con cada batalla. El espectáculo no les iba a defraudar, porque lo que vino a continuación fue una verdadera exhibición de técnica, flow, musicalidad y capacidad de improvisación.

La final nacional viajaba hasta Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad con gran presencia en la escena de baile urbano, para poner el broche de oro a la edición 2023. El público llenó el espacio alrededor de la pista, que este año se ubicaba junto al mar en la explanada anexa a la Plaza de la Música de la capital canaria, con ganas de emocionarse con cada batalla. El espectáculo no les iba a defraudar, porque lo que vino a continuación fue una verdadera exhibición de técnica, flow, musicalidad y capacidad de improvisación.

No te pierdas todo lo que ocurrió.

No te pierdas todo lo que ocurrió.

No te pierdas todo lo que ocurrió.

Final Mundial del Red Bull Dance Your Style 2023 La Final Mundial del Red Bull Dance Your Style llegará a Alemania en 2023, donde los mejores bailarines callejeros del mundo se batirán en feroces batallas 1vs1 en Fráncfort el 4 de noviembre.

Red Bull Dance Your Style España 2023 Red Bull Dance Your Style, un formato único de competición de baile 1vs1, vuelve una vez más para poner a prueba a bailarines de todas las disciplinas de street dance.

Más sobre Red Bull Dance Your Style

No fue una tarea fácil para Albaluzia y

(popping) fueron los primeros en salir. Cuatro dancers con estilos muy diferentes que no se dejaron nada. ¡Comenzaba caliente la preselección!

Cotufa (hip-hop), Madpedrator (krump), Asia (waaking) y Pboggie (popping) fueron los primeros en salir. Cuatro dancers con estilos muy diferentes que no se dejaron nada. ¡Comenzaba caliente la preselección!

Cotufa (hip-hop), Madpedrator (krump), Asia (waaking) y Pboggie (popping) fueron los primeros en salir. Cuatro dancers con estilos muy diferentes que no se dejaron nada. ¡Comenzaba caliente la preselección!

(waacking) fueron los siguientes en subir la temperatura con mucho ritmo y flow al ritmo de 'Break my soul' de Beyoncé. Nadie se quería quedar fuera.

Walid (house), Paola (waacking), Jason (popping) y Ana Yang (waacking) fueron los siguientes en subir la temperatura con mucho ritmo y flow al ritmo de 'Break my soul' de Beyoncé. Nadie se quería quedar fuera.

Walid (house), Paola (waacking), Jason (popping) y Ana Yang (waacking) fueron los siguientes en subir la temperatura con mucho ritmo y flow al ritmo de 'Break my soul' de Beyoncé. Nadie se quería quedar fuera.

(hip-hop) no defraudaron. Se notaba el talento de unos dancers que son verdaderas figuras de la escena nacional. La decisión del jurado no iba a ser nada fácil...

Angelock (locking), Sifer (popping), Mora (popping) y Xelyna (hip-hop) no defraudaron. Se notaba el talento de unos dancers que son verdaderas figuras de la escena nacional. La decisión del jurado no iba a ser nada fácil...

Angelock (locking), Sifer (popping), Mora (popping) y Xelyna (hip-hop) no defraudaron. Se notaba el talento de unos dancers que son verdaderas figuras de la escena nacional. La decisión del jurado no iba a ser nada fácil...

El público es el verdadero juez de Red Bull Dance Your Style

Diego Olivas vs Asia

Diego Olivas vs Asia

Diego Olivas vs Asia

Water vs Walido

Water vs Walido

Water vs Walido

Water comenzó la ronda desplegando sensualidad en sus movimientos, abrazando a su oponente, ¡hablando hasta con su zapatilla! Walido no se quedó atrás y nos enseñó un gran trabajo de pies y mucha fuerza sobre la pista. Se notaba la complicidad entre ambos. Dj Rokko subía la apuesta pinchando el temazo 'Gonna Make You Sweat' para que ambos dancers improvisaran sus mejores movimientos. ¡Y tanto que iban a sudar!

Water comenzó la ronda desplegando sensualidad en sus movimientos, abrazando a su oponente, ¡hablando hasta con su zapatilla! Walido no se quedó atrás y nos enseñó un gran trabajo de pies y mucha fuerza sobre la pista. Se notaba la complicidad entre ambos. Dj Rokko subía la apuesta pinchando el temazo 'Gonna Make You Sweat' para que ambos dancers improvisaran sus mejores movimientos. ¡Y tanto que iban a sudar!

Water comenzó la ronda desplegando sensualidad en sus movimientos, abrazando a su oponente, ¡hablando hasta con su zapatilla! Walido no se quedó atrás y nos enseñó un gran trabajo de pies y mucha fuerza sobre la pista. Se notaba la complicidad entre ambos. Dj Rokko subía la apuesta pinchando el temazo 'Gonna Make You Sweat' para que ambos dancers improvisaran sus mejores movimientos. ¡Y tanto que iban a sudar!

Paola vs Jack Gómez

Paola vs Jack Gómez

Paola vs Jack Gómez

La segunda ronda de Paola siguió con la misma energía, bajando al suelo. No había acabado su ronda y Jack ya estaba perreando con los compañeros para mostrarnos su flexibilidad al abrirse de piernas en mitad del escenario. No se dejó nada dentro.

La segunda ronda de Paola siguió con la misma energía, bajando al suelo. No había acabado su ronda y Jack ya estaba perreando con los compañeros para mostrarnos su flexibilidad al abrirse de piernas en mitad del escenario. No se dejó nada dentro. Jack Gómez pasaba a la siguiente ronda.

La segunda ronda de Paola siguió con la misma energía, bajando al suelo. No había acabado su ronda y Jack ya estaba perreando con los compañeros para mostrarnos su flexibilidad al abrirse de piernas en mitad del escenario. No se dejó nada dentro. Jack Gómez pasaba a la siguiente ronda.

Wolmi vs La Pose

Wolmi vs La Pose

Wolmi vs La Pose

Duelo de dos veteranos del Dance Your Style. Vaya flow tiene La Pose, que combinó muy buenos movimientos con algún truco sacado de la chistera. Wolmi, por su parte, nos enseñó muy buenos pasos que confirmaban que tenía arsenal para mucho más. Los dos bailarines de hip-hop iban a por todas. La segunda ronda de La Pose fue brutal: movimientos de popping combinados con grandes transiciones. Wolmi también se lanzó a por la ronda con muy buenos pasos, acrobacias y deslizamientos.

Duelo de dos veteranos del Dance Your Style. Vaya flow tiene La Pose, que combinó muy buenos movimientos con algún truco sacado de la chistera. Wolmi, por su parte, nos enseñó muy buenos pasos que confirmaban que tenía arsenal para mucho más. Los dos bailarines de hip-hop iban a por todas. La segunda ronda de La Pose fue brutal: movimientos de popping combinados con grandes transiciones. Wolmi también se lanzó a por la ronda con muy buenos pasos, acrobacias y deslizamientos. La Pose fue el elegido.

Duelo de dos veteranos del Dance Your Style. Vaya flow tiene La Pose, que combinó muy buenos movimientos con algún truco sacado de la chistera. Wolmi, por su parte, nos enseñó muy buenos pasos que confirmaban que tenía arsenal para mucho más. Los dos bailarines de hip-hop iban a por todas. La segunda ronda de La Pose fue brutal: movimientos de popping combinados con grandes transiciones. Wolmi también se lanzó a por la ronda con muy buenos pasos, acrobacias y deslizamientos. La Pose fue el elegido.

Anna Yang vs Jason

Anna Yang vs Jason

Anna Yang vs Jason

Waacking contra popping. Anna se lanzó a la pista con gran energía, sintiendo el ritmo del 'Ain't Nobody' de Chaka Khan. Jason se quitó las gafas y comenzó a moverse de forma increíble. Era un festival de giros y mucho flow jugando con las velocidades y transiciones.

Waacking contra popping. Anna se lanzó a la pista con gran energía, sintiendo el ritmo del 'Ain't Nobody' de Chaka Khan. Jason se quitó las gafas y comenzó a moverse de forma increíble. Era un festival de giros y mucho flow jugando con las velocidades y transiciones.

Waacking contra popping. Anna se lanzó a la pista con gran energía, sintiendo el ritmo del 'Ain't Nobody' de Chaka Khan. Jason se quitó las gafas y comenzó a moverse de forma increíble. Era un festival de giros y mucho flow jugando con las velocidades y transiciones.

Cotufa vs Dany

Cotufa vs Dany

Cotufa vs Dany