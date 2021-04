Chris Rasman y Robin Van Gyn ganan el Natural Selection Tour en Canadá

Rasman, un veterano de la infame crew de Manboys de Whistler, no se inmutó por la presión adicional de la corta ventana de riding. Su control sobre la tabla y su estilo irradiaron su línea y su parte de video, lo que le valió la victoria en la división masculina. Su línea destacada comenzó con un Switch Frontside 540 a una canal empinada, que conectó a un Miller Flip de libro por encima de un pillow.

Chris Rasman scoring with the textbook miller flip

En la división femenina, la estrategia no planificada de Robin Van Gyn de atacar el terreno de Baldface la llevó a la cima. Originalmente, tenía la intención de hacer la misma línea que su compañera de riding the Full Moon, Leanne Pelosi, pero cuando se otorgaron los turnos y perdió prioridad sobre la línea buscada con Pelosi, se vio obligada a adentrarse en lo desconocido.

Robin Van Gyn with the laid out method