Natural Selection fue absolutamente todo lo que nos encanta del snowboard

Rice y McMorris: G.O.A.T. vs G.O.A.T., es decir, los mejores cara a cara.

. Esto es a lo que llamamos una batalla única. Rice: el mejor freestyler fuera de pista de todos los tiempos, fundador de eventos y probablemente el segundo humano más competitivo del mundo, después de su rival actual. McMorris: el mejor competidor de slopestyle de todos los tiempos, quien, después de ganar todos los títulos de su mundo, ahora quería conseguir escalar en el ranking no oficial del Natural Selection Tour para convertirse en el mejor snowboarder del mundo.

A pesar de ganar dos de las cuatro ediciones anteriores de esta competición, Rice fue comprensiblemente cauteloso sobre la batalla inminente: "Ir cara a cara contra 'Sparky', viendo cuánto ha progresado a lo largo de los años, es uno de los adversarios más duros a los que me he podría haber enfrentado".

En la ronda número uno se pudo apreciar la mayor experiencia en el backcountry y su conocimiento del terreno de Travis, quien consiguió trazar las líneas más innovadoras, pero su 900 final fue no fue perfecto. McMorris consiguió ejecutar mejor sus trucos y esto hizo que se colocará en cabeza. En su segunda ronda, Rice sabía que tenía al mejor rider de slopestyle del mundo persiguiéndolo montaña abajo y fue all-in en el último salto, con un enorme Double Backflip, que no consiguió planchar. Dejó la puerta abierta de par en par para un McMorris que cargó directamente hacia la victoria, avanzando a las semifinales en las que competiría contra la estrella de video noruega

Una pesadilla para los jueces

Pat Moore shows his style