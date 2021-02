24 riders, tres paradas, un ganador

Un campeón: ¿un snowboarder para gobernarlos a todos?

A lo largo de los años, el snowboard se ha vuelto cada vez más especializado, incluso fragmentado. A día de hoy, los profesionales del halfpipe no practican slopestyle, los freeriders no hacen freestyle y los que se dedican a grabar partes de video no hacen competiciones. Así que, aunque es relativamente sencillo nominar a un rider como el "mejor" en sus respectiva categoría, no ha habido forma de establecer quién es el mejor snowboarder en general.

