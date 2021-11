Natxo González habla de su última hazaña en Nazaré

Fue una de esas olas que esperas como agua de mayo... Era muy parecida a aquella de 2018 en la que entré al tubo y logré el 10 del Nazaré Challenge. Es una de las olas mágicas allí en Nazaré, que no siempre se encuentran y la volví a encontrar. Pero en esta ocasión el viento no estaba tan perfecto y no lanzó tanto tubo y no pude meterme dentro de ella, así que en el último momento tuve que tirar recto y abortar misión. La ola me cayó encima de la espalda y el impacto fue brutal. Estuve con una fuerte contusión en la cabeza durante unos días que incluso me hizo perder la visión de un ojo y me dejó la espalda y el cuello muy tocados. Después de dos días, poco a poco se me pasó, pero ahora queda trabajo: mucho fisio, mucho físico para seguir fuerte y entrenar duro para lo que vaya viniendo. Somos conscientes de a lo que nos enfrentamos y, por eso, hay que estar siempre preparados para lo que venga.