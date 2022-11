Natxo González: "Entreno por y para superar mi límites"

no ha hecho otra cosa que surfear. Desde Mundaka hasta Punta Galea, el surfista vasco creció a 30 km de olas de clase mundial. Por eso, cuando más cómodo se encuentra es cuando las condiciones se vuelven XXL. Sale entonces el Natxo que más nos gusta. Ese que ha encandilado a medio mundo con su increíble desparpajo en olas gigantes.

Estrenamos nuestra nueva serie My Last Two Winters con el siguiente vídeo (🎥by Jon Aspuru) que resume perfectamente la personalidad, genialidad y objetivos de Natxo.