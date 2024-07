Navas: ''Me hace más ilusión ganar el Torneo de Plazas que la nacional''

Creo que tengo las mismas posibilidades en los dos eventos. Es 50%-50%. Si tienes el día la ganas, y si no tienes el día, no la ganas. El mayor rival es uno mismo.

Y como más ilusión, me haría ganar el Torneo de Plazas por el hecho de que representa a las plazas y me identifica más.

