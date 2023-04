Los modos de juego en NBA 2K23

Michael Jordan es considerado a menudo el mejor jugador de la historia del baloncesto y es famoso por llevar el número 23. Por eso, para 2K23, han querido rendir homenaje a Jordan. Así que en 2K23 han honrado su legado ofreciéndonos 15 de los mejores momentos de Jordan para que los reviviéramos en el juego. 2K se ha asegurado de que cada uno de estos desafíos sea lo más fiel posible a la experiencia real, con unos efectos visuales perfectos y una jugabilidad modificada para que vivas de verdad cómo era el baloncesto durante su reinado. No hay penalización por cambiar la dificultad del juego, así que tu nivel de habilidad no te impedirá conseguir recompensas. Hay 6 recompensas por superar todos los desafíos. Las recompensas de MyCareer son una camiseta UNC Jordan, una pantorrillera Jordan y un collar Jumpman de oro. Mientras que las recompensas de MyTeam incluyen una tarjeta de entrenador de Jordan, una tarjeta de agente libre de Jordan de 99 OVR y una camiseta alternativa de los Bulls del 95-'97.

No importa lo bien que domines en la NBA en tu temporada de novato, los mejores analistas deportivos, Kendrick Perkins y JJ Reddick, recordarán constantemente a todo el que quiera escucharlos que tu franquicia cometió un gran error al elegirte por delante de Shep Owens. Esto añade un aspecto totalmente nuevo a la experiencia de MyCareer, que resulta bastante cómico.

