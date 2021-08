Conoce a NEFER, un movimiento femenino global

Hoy en día es raro realizar una videollamada con un grupo de desconocidas que te deje alegre y con muy buen sabor de boca. Sin embargo, después de hablar con algunas de las mujeres de NEFER , un colectivo internacional de danza, esa es la sensación que te queda. En realidad, llamarlas simplemente colectivo de danza no hace justicia a su trabajo y ambición. Según su cuenta en Instagram, NEFER es "un movimiento global dedicado a empoderar y reconocer a las mujeres y niñas de color a través de la danza, la música, el arte y la moda".

En la videollamada participan seis de las 16 mujeres que componen NEFER, aunque su número no para de crecer. Nuestras interlocutoras fueron: Toyin, Tatiana, Nubian NéNé, Dinita, Jihene “JN Grey” y Niki. Estas jóvenes representaban a EEUU, Francia, Nigeria, Suecia, Etiopía, Suiza, Haití y Canadá. Nos explicaron cómo construían una comunidad a través de la competición y la hermandad. Este grupo tiene como objetivo destacar las historias individuales, la capacidad de expresión y la posibilidad de prosperar y crecer. Celebran sesiones virtuales, retiros, clases de baile, espectáculos, batallas, etc. Han creado una nueva manera en la que pensar acerca del baile. Un movimiento en el que no se excluye a nadie.

El primer vídeo de NEFER se titula “Black” © Nefer Global

En la foto que hay encima de estas líneas, de izquierda a derecha, podemos ver a: Tiffany, Dinita, Leah McFly, Kosi, Toyin, Foxxy, Nedda, Nubian Néné, Kiki, y Tasha.

Los orígenes de NEFER

“Nuestro cuartel general está en algún lugar en medio del Océano Atlántico” explica con una sonrisa Jihene “JN Grey” desde un barrio periférico de París. NEFER no opera desde ninguna ciudad en concreto. Se puede decir que el movimiento nació en 2018 durante el evento “Summer Dance Forever” que se celebró en Ámsterdam.

Toyin quería montar un vídeo divertido con unas cuantas amigas bailarinas; esa idea se convirtió en el proyecto "Black", que marcaría el comienzo del movimiento. "Muchas de las chicas se conocían aunque fuese solo de oídas, o se habían visto de pasada", dice Toyin. "Todas sentimos una especie de conexión. Era como si esto estuviese destinado a suceder".

El resultado fue un vídeo con algunas de las mejores bailarinas del mundo. Como dice Dinita: "No sé qué pasó, pero triunfamos en internet. Fue simplemente increíble". El material tuvo un enorme impacto en todo tipo de público con independencia de raza, sexo, etnia, género, credo o clase social. Y así nació NEFER.

NEFER significa "bella por dentro y por fuera" en la antigua lengua de Kemet (Egipto). Se trata de un concepto que exalta la belleza mental, espiritual y emocional, además de la física. Fue un proceso arduo decidir el nombre del movimiento, pero cuando Toyin sugirió NEFER, se acabaron las dudas. Con la consagración en Instagram, NEFER se presentó al mundo.

Las mujeres en la industria

El concepto de NEFER no quedó claro de inmediato para la comunidad de la danza. Los estilos de baile de sus miembros son predominantemente masculinos (como el house, hip-hop, pop, jazz, afrobeat y freestyle). Se veía con sospecha a un nuevo grupo de mujeres que entraba en la escena. "Había un miedo extraño hacia nosotras, la gente no entendía y no confiaba en que un grupo de mujeres se juntara de esta forma", dice Tatiana. Dinita añade: "Lo poderoso de NEFER es que todas sabemos quiénes somos, como mujeres y artistas. Por eso nuestra presencia puede intimidar a mucha gente".

Esta visión era fruto de una sociedad misógina. "No prestamos atención a eso. No estamos aquí para demostrar que alguien está equivocado. Nuestro objetivo es conocernos unas a otras", dice Nubian NéNé. Este enfoque es algo raro en el mundo del baile: reunirse sin querer dominar la pista. Pero que sea poco común no significa que sea imposible. "Lo primero que la gente intenta hacer es ponerte en contra de las demás", dice Dinita. "Pero para nosotras, todas somos geniales". Para las NEFER, no se trata de crecer a costa de tus compañeras de baile, sino de mejorar juntas y alimentar el talento de las demás.

Angyil, Niki, Toyin, Tasha, Leah McFly, Tiffany y Foxxy © CJ Perez

Un manantial de hermandad femenina

El vínculo entre las mujeres es evidente, incluso a través de una pantalla y de múltiples zonas horarias. Su conexión es más que una amistad, parece ser una especie de alquimia. Al principio de la conversación, Niki bromea diciendo que son "las brujas de la pista de baile", pero es cierto que NEFER desprende una sutil sensación de brujería. El mundo no es muy amable con las mujeres -lo que es doblemente cierto para las mujeres negras-. Al pensar en su relación con el grupo, Niki afirma: "Sentí que yo y el resto de las chicas estábamos recordando partes de nosotras mismas que habíamos perdido. Podrían ser partes de nuestra cultura, nuestra energía femenina, las habilidades femeninas, ser una mujer y lo que eso significa". Todas las demás asienten.

Debes aceptarte. Eso puede ser algo difícil de hacer sola, pero se vuelve un poco más fácil cuando tienes un pequeño ejército de mujeres que te apoya. "Representar lo que somos a través de la lente de las mujeres, no a través de un hombre, creo que es algo realmente importante para mí y para todas nosotras", dice Tatiana. "Nos da ese poder para seguir adelante, aunque estemos lejos unas de otras. No estamos solas".

Foxxy, Nubian Néné, Jihene, Queensy, Kiki y Niki © Tommaso Giuntini

La comunidad a través de la competición

Las competiciones no solo son batallas, sino que tienen un sentido de comunidad, de reunión. De acuerdo con Nubian NéNé: “Al final de la jornada, no estoy compitiendo contra la persona que tengo enfrente, sino contra mí. Me enfrento a quien era hace unos minutos. Estoy ejercitando mi libertad. Quiero mejorar día a día. No solo en mi baile sino como ser humano”.

Utilizar la mentalidad de la batalla como una forma de enfrentarse a los defectos . Si se eliminan las clasificaciones, los premios y los títulos, el concepto de competición es una plataforma para ser honesta con las habilidades personales y las áreas de mejora. "Más allá de la batalla, el arte es algo necesario y tenemos que hacerlo por nosotras mismas, contra nuestros traumas, miedos o carencias", comparte Jihene "JN Grey". No se trata de ganar, sino de mejorar. En el escenario, fuera del escenario, en tu propia mente y corazón. NEFER nació en una competición, pero no para la competición. Quieren que todas las personas -en especial las mujeres negras- encuentren sus vías de superación y se sientan seguras, apoyadas y estimuladas en el aspecto creativo. La danza es simplemente su principal catalizador para hacerlo. "Puedes hablar de una cosa todo lo que quieras", dice Toyin. "Pero hacer llegar el mensaje a la gente para que lo sienta, es otra cuestión. Nos mantenemos en nuestra verdad y tratamos cada día de ser auténticas, pero sabemos que es un trabajo que hay que hacer de manera continua".