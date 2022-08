Los objetivos se logran mediante la construcción de la nueva gama de neumáticos Pirelli. La reducción de la banda de rodadura hace que los neumáticos sean más sensibles a los movimientos de la dirección del piloto. Y no solo eso, porque la goma es más rígida que en el pasado, es menos sensible a las turbulencias del coche precedente.

No todo es sol y rosas, por supuesto. Una vez superados los primeros GP, el veredicto es que todavía hay margen de mejora. Varios pilotos han indicado que, especialmente los compuestos de neumáticos más blandos, pueden ser vulnerables. Especialmente en pistas que exigen mucho a los neumáticos. Esto también tiene que ver con el peso de los nuevos coches, que deben pesar al menos 798 kg en 2022, 46 kg más que los del año anterior. Los neumáticos tienen su parte en este aumento: las ruedas delanteras son 2,5 kg más pesadas cada una, las traseras 3 kg cada una. ¿El daño total? 11 kg. La gestión de la temperatura también es más difícil que antes debido a la introducción de los tapacubos, que dificultan la refrigeración.

