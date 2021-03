se mueven a 29 m/s) y otra es ser consciente de que, cuando se va en moto, nuestro único contacto con el planeta son las dos huellas de los neumáticos, que no son (cada una) más grandes que el tamaño de una tarjeta de crédito.

Siempre me han maravillado dos cosas relacionadas con el mundo del motor. Una es pensar en lo que ocurre dentro de un propulsor (los pistones en una

Al diseñar un neumático de MotoGP se busca aumentar las prestaciones, durabilidad, tracción y estabilidad. Fabricar una goma para motos de 280 CV, capaces del alcanzar los 350 km no parece una tarea sencilla. Además, deben funcionar con cualquier moto y piloto. Para Danilo Petrucci (78 kg) y para Dani Pedrosa (51 kg), además de para Honda (motor V4) y Yamaha (propulsor 4 en línea).

Compuestos: Blando, medio y duro

, 10 delanteros y 12 traseros. No olvidemos que el trasero se gasta más deprisa porque es donde el motor entrega su potencia a través de la cadena. Hay tres compuestos: blando, medio y duro, e incluso el llamado duro es tan suave que aguanta poco más de una carrera. Cada uno de los compuestos tiene un código de color: en el blando es blanco, en el medio no tiene (es negro) y en el duro es amarillo.

En un Gran Premio cada piloto recibe 22 neumáticos slick , 10 delanteros y 12 traseros. No olvidemos que el trasero se gasta más deprisa porque es donde el motor entrega su potencia a través de la cadena. Hay tres compuestos: blando, medio y duro, e incluso el llamado duro es tan suave que aguanta poco más de una carrera. Cada uno de los compuestos tiene un código de color: en el blando es blanco, en el medio no tiene (es negro) y en el duro es amarillo.

Seguridad

La marca de neumáticos siempre busca mejorar su producto y la demostración más evidente de ello en un campeonato monogoma como MotoGP es bajar los tiempos por vuelta. La presión para batir récords está ahí pero queda en un segundo plano frente a la prioridad número uno: la seguridad. Los neumáticos tienen que ofrecer una gran agarre y duración pero, sobre todo, deben ser seguros y no poner en juego la seguridad física de los pilotos. Un reventón a 350 km/h es algo que no quiere nadie, bastante faena ya tienen los pilotos con frenar y negociar la curva después de ir por la recta a esa velocidad…

Magia negra

A la hora de desarrollar un slick (neumático de carreras sin dibujo) los ingenieros deben de tener en cuenta multitud de parámetros: tipo de asfalto del circuito, número de curvas, número de curvas hacia cada lado, ancho del circuito, longitud de la recta más larga, distancia de carrera, número de vueltas, temperatura, etc. Se trata de una tarea compleja, casi un acto de “magia negra”.

