Cómo y por qué comprar una casa en New World cambiará tu vida

New World te permite ser el orgulloso propietario no de una, sino de hasta tres casas Aeternum si has alcanzado el nivel 55. Porque antes de empezar a jugar con Stéphane Plaza, tienes que dar un poco de ti en los campos de batalla para acumular suficiente experiencia. Por ejemplo, necesitas alcanzar el nivel 15 para comprar tu primera habitación de servicio, el nivel 35 para tu primer piso con un aseo que no esté en el rellano y, finalmente, el nivel 55 para poder optar a un bonito pabellón con suelo radiante. Siempre que, por supuesto, tengas la cartera saneada y una reputación territorial suficiente. Y sí, no te conviertes en propietario con un simple chasquido de dedos.