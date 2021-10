Consejos útiles para el mundo abierto de fantasía y magia de New World

Tras unos cuantos intentos poco fructíferos en el mundo de los videojuegos, Amazon Games ha sacado por fin un título muy apreciado por la crítica y el público. Se llama New World y es un MMO (Massively multiplayer online) muy ambicioso que nos transporta a una tierra de exploración y conquista, donde deberemos luchar, recolectar recursos e incluso pagar impuestos. Los jugadores acostumbrados a este tipo de experiencia encontrarán muchas similitudes con las piedras angulares del género, como World of Warcraft y Final Fantasy XIV, pero también hay diferencias sustanciales que debes entender cuanto antes si quieres sacar el máximo partido a esta nueva experiencia. Veamos algunos consejos útiles para empezar en New World con buen pie.