Neymar Jr mira más allá de 2026 tras su vuelta a Brasil

Neymar Jr vuelve a vestir la camiseta de Brasil con un Mundial en el horizonte, pero insiste en que su legado ya está asegurado.

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El delantero brasileño ha sido convocado de nuevo con la selección nacional tras un largo periodo interrumpido por graves lesiones, y regresa a la Seleção mientras se intensifican los preparativos para el torneo mundial de este verano en Norteamérica.

Neymar Jr se deja impresionar por Séan Garnier © Jörg MItter / Red Bull Content Pool

Entre los compromisos de su club y el escrutinio que sigue a la selección nacional, la estrella del Santos se alejó brevemente de los terrenos de juego para participar en el Ultimate Soccer Challenge de Red Bull con el especialista en estilo libre Séan Garnier , donde se pusieron a prueba sus habilidades futbolísticas y su miedo a las alturas.

Neymar admitió que la tarea era mucho más intimidante de lo que parecía.

"Pensaba que sería más fácil... daba miedo, y me di cuenta de que era más difícil de lo que parecía... Es sobre todo por el viento: la forma en que el balón viene hacia ti, cambia mucho de dirección, así que eso hace que sea aún más difícil de controlar... Me gustó pasar por ese subidón de adrenalina, digamos".

01 Regreso al Santos y un horizonte a corto plazo

Neymar Jr muestra sus habilidades © Jörg MItter / Red Bull Content Pool

Neymar Jr se reincorporó al Santos en 2025, regresando al club en el que se convirtió en estrella por primera vez, mientras se recuperaba de graves lesiones musculares y de rodilla. Aunque ahora ha recuperado un puesto en la selección nacional, insiste en que su futuro a largo plazo sigue abierto.

Para Neymar Jr, volver al Santos no fue tanto un reinicio como un momento de vuelta al club donde comenzó su historia profesional. La conexión se remonta a sus primeros recuerdos futbolísticos con su padre, como contó en una entrevista:

Neymar Jr se inició en el fútbol gracias a su padre © Jörg MItter / Red Bull Content Pool

"Me enamoré del fútbol de forma natural, porque solía ir con mi padre cuando jugaba al fútbol. Iba con él a los estadios, a los entrenamientos, y acabé enamorándome del ambiente", recuerda. "Las cosas simplemente ocurrieron, entré en una academia juvenil, acabé destacando, fui al Santos y me hice profesional".

Con su reincorporación a la selección brasileña , Neymar Jr tiene de nuevo la oportunidad de aumentar su récord como máximo goleador histórico de su país en el mayor escenario del fútbol. Al mismo tiempo, tiene claro que "se lo toma día a día".

"Tengo un contrato de un año con el Santos, y pienso cumplirlo", afirma. "Pienso decidir en diciembre o enero qué es lo mejor para mí. Depende de cómo me encuentre mental y físicamente; depende de muchas cosas."

02 Un legado ya hecho

Neymar Jr se toma un breve descanso © Jörg MItter / Red Bull Content Pool

La llamada de Neymar Jr a la selección nacional en el Mundial añadirá otro capítulo a una historia que, en su opinión, ya se ha ganado un lugar en la historia de este deporte.

"Creo que mi legado en el fútbol ya está hecho", opina Neymar Jr. "Todos me recordarán de alguna manera cuando hablen de fútbol. Así que estoy muy contento por eso, por haber hecho historia, por haber dejado mi nombre grabado en la historia del fútbol. Algún día podré contar a mis hijos, a mis nietos, las cosas importantes que hice por mi país."

Cuando se le pregunta por qué quiere que se le conozca en el fútbol, su respuesta es sencilla.

"Soy un tipo que siempre ha sido muy auténtico en el campo", dice Neymar Jr. "Siempre lo he dado todo, el 100% cada vez que he estado en el campo, no sólo para el Santos, para el Barcelona, para el PSG, para el Al Hilal, sino especialmente para la selección brasileña".