No lo creo en absoluto. Mercedes ha partido con menos margen que en años anteriores, su ventaja se ha diluido, pero eso no ha tenido nada que ver con un exceso de confianza. Los rivales han trabajado mucho y se han puesto al día. Por eso ahora todo está muy igualado.

Está claro que Mercedes quiere crear confusión para que Red Bull no sepa a qué atenerse, no tenga información sobre lo que va (o no) a venir. Es parte de la estrategia.

Los equipos están trabajando a tope, pero los nuevos coches no estarán realmente listos hasta principios del próximo año. Los equipos de Fórmula 1 siempre quieren obtener el máximo rendimiento de sus monoplazas y desarrollarlos hasta el último momento. Este proceso solo se acaba cuando existe el riesgo de que el coche no esté listo para la primera carrera, pero ese punto está todavía muy lejos.

Es muy posible porque el reglamento va a cambiar mucho. He hablado con compañeros que ya han probado el coche nuevo en el simulador y me dicen que es una experiencia completamente diferente. Es un verdadero "reset" para los pilotos, deberán aprender a manejarse con el nuevo monoplaza y el nuevo reglamento. Es la primera vez en la historia de la Fórmula 1 que ocurre esto con un límite en el presupuesto. Sí, las cosas pueden ser diferentes el año próximo.

En teoría es posible, no hay que olvidar que no hemos llegado ni siquiera al ecuador del Mundial de F1, que consta de 23 carreras en total. Todavía quedan muchos puntos en juego, no hay que sacar conclusiones precipitadas, aunque Red Bull esté dominando en este momento.

