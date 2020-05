1. Más estilo, creatividad y diversión.

Actúo de manera habitual en diferentes partes del mundo y siempre he notado que hace falta creatividad y diversión , especialmente en los clubes. Cuando asistes a un festival te das cuenta de que han pensado mucho más sobre el estilo y las diferentes propuestas creativas así como en la creación de zonas especiales como las áreas chill out o los fotomatones. Obviamente al aire libre hay más espacio por lo que tiene sentido que sean ellos quienes lo hagan. Pero, incluso en los lugares más pequeños hay multitud de opciones para animar la fiesta un poco .

Salir de fiesta tiene que ver con divertirse, escuchar música y conocer gente . El concepto lúdico no tiene porque ser elegante. Creo que todas las fiestas ganarían si fuesen como una especie de patio de recreo para adultos en el que hay multitud de cosas por descubrir haciéndolo único. Puede ser un fotomatón, una zona chill out, una película muda proyectada en las paredes, arte, camareros/as llevando outfits especiales, lo que sea. Creo sinceramente que ayudaría a elevar el nivel de salir de fiesta haciendo que fuese mucho más divertido.

2. Más creación conjunta y trabajo en equipo.

Me he dado cuenta de que con demasiada asiduidad hay una competición excesiva que en lugar de dar beneficios crea problemas. Fiestas que compiten permanentemente entre sí. Lo cual puede estar bien porque la competencia a veces ayuda a que la escena sea más interesante pero a menudo suele terminar en un jaleo sin sentido . Me gustaría ver a más profesionales, eventos y organizadores trabajando en equipo . Por ejemplo, si alguien planea una gran fiesta con un line-up increíble que otros den un paso atrás y viceversa. Así, la próxima vez será otro el que podrá tener el aforo completo. En Francia lo hacen bastante pero no lo he visto mucho en el resto del mundo.

3. Mejores sistemas de sonido.

4. Mayor calidad en las bebidas y agua gratis.