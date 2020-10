Se suele decir que la política y la religión son los temas que debes evitar si no quieres acabar hundido hasta las rodillas en el fango de una discusión sempiterna . Pero, ese consejo además de ser el asesino de la sal de la vida no siempre funciona. O mejor dicho sólo funciona con la población común. Hay grupos, tribus e incluso generaciones que son inmunes. O mejor dicho para las que los detonantes emocionales son otros .

