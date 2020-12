La Santa destaca dentro del circuito nacional de música electrónica. Y lo hace porque su aproximación a la misma es singular con una naturaleza marcadamente espiritual y porque su estilo vive en una vorágine de constante evolución . Esta DJ y productora es de origen madrileño pero no ha dudado en recorrer medio mundo y dejarse influenciar por diferentes culturas, visiones y estilos musicales. A finales del pasado mes de noviembre tuvo lugar su debut en Stereo Productions con el EP “ Malik Arya Kala ”, el cual creó en colaboración con el el enigmático productor Blueheist . Aprovechando la ocasión nos hemos sentado a hablar con ella sobre sus inicios, el equilibrio entre su espiritualidad y su papel dentro de la industria del ocio nocturno, su opinión de la escena madrileña y su experiencia como promotora, entre otras cuestiones.

Hola La Santa, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuándo llegó la música electrónica a tu vida? ¿Cuándo tomaste la decisión de dedicarte profesionalmente a ella?

¡Hola! Encantada de estar hoy con vosotros. La música siempre ha estado presente en mi vida desde muy pequeña , ¡tengo una madre melómana! En cuanto a la electrónica, precisamente con ella, en los viajes que hacíamos a Londres, fue cuando empecé a comprar discos de electrónica como una loca y dónde quedé completamente fascinada por este mundo. Creo recordar que tendría como unos 12 años y arrastraba a mi madre a tiendas de discos desde las más pequeñas a tiendas como Virgin donde alucinaba al ver tanta y tan cuidada selección. La escena inglesa me influenció mucho , ya que en España no encontraba ni por asomo esa selección. Lo mismo se repetiría en ciudades como París o allá dónde viajáramos, ¡qué paciencia tenía mi madre! jajaja Aunque la verdad era es que ella estaba encantada de que pudiéramos compartir nuestra pasión juntas .

En cuanto a dedicarme profesionalmente te diré que tardé en dar ese paso por mi timidez . Pinchaba en mi casa desde los 17 años cuando mi madre me regaló mi primera mesa de mezclas , grababa mis cassettes y luego iba a fiestas de amigos a pinchar.

¿Cómo definirías tu estilo? ¿Qué buscas transmitir con tu música?

Mi estilo es aquello que me llegue en ese momento , pero siempre con dos elementos que considero claves: un buen grave/bajo que dé un buen groove y ¡melodías y vocales que te lleguen al alma! Eso es precisamente lo que intentó transmitir, música que te toque el alma y que te haga conectar con lo más profundo de tu ser para olvidarte de todo y simplemente SER , ya sea bailando como un loco en un club o viendo un atardecer.

Sabemos que tu espiritualidad es muy importante. ¿Cómo conjugas electrónica y espiritualidad, que a primera vista pueden parecer lejanas?

Sí lo es y es verdad que a veces es complicado por el “cliché” que siempre se asocia a la música electrónica . Pero yo intento siempre quedarme al margen y aportar al resto esa espiritualidad que trabajo en mí a través de la meditación, por ejemplo, con mi música. Realmente la música es un instrumento y nunca mejor dicho, para llegar a sitios a los que solo puedes acceder a través de ella , así que para mí la música y la espiritualidad van siempre de la mano y eso es lo que intento mantener.

Hace poco has publicado “Malik Arya Kala” con Blueheist. Un EP que supone además tu debut en Stereo Productions. ¿Qué te inspira a la hora de crear?

¡Sí! Estoy feliz de haber publicado en un sello como Stereo y encima con este increíble EP junto a Blueheist . A la hora de crear me inspira todo aquello que me llegue , “que me toque la fibra” como digo yo. Desde música soul, clásica, música del mundo, que he podido estar escuchando momentos antes de entrar en el estudio en el coche o artistas como Michael Jackson, Sade, Madonna, que siempre están en mis playlists. A la hora de crear también es importante para mí apreciar o estar “despierto” , así que a veces medito antes de meterme en el estudio, cocino o enciendo alguna vela, incienso… Cualquier cosa como digo que despierte mis sentidos .

La Santa durante una de sus actuaciones © La Santa

¿Se debería apostar más por este tipo de creación colectiva? ¿Crees que quizás hay demasiado individualismo en la industria?

A mí me encanta el proceso creativo entre dos o más personas . Creo que todos podemos aportar y lo que aporte otro nunca va a ser igual a lo que aportes tú, por lo que el resultado siempre será mejor o por lo menos diferente . Esto siempre y cuando fluya tu trabajo con el otro u otros artistas. Cuando se hace una colaboración es importante que fluya, si ves que no ocurre mi consejo es que no insistas porque nunca lo hará .

Creo que a veces la gente peca de querer hacerlo todo por no compartir “éxitos” , que no lo critico, pero creo que debe haber un equilibrio ya que te puede aportar y enriquecer personal y profesionalmente.

Eres natural y residente de Madrid, ¿cómo describirías su escena nocturna?

La escena nocturna de Madrid, siempre hablando “electrónicamente” me parece que está aún muy lejos de otras . Es una pena porque hay grandes artistas , pero no clubes o sitios donde realizar sesiones puramente electrónicas como en otras ciudades del mundo. Ya no me voy a Londres o Berlín, opciones obvias, pero hay ciudades/países en Europa como Budapest o Bulgaria donde hay mucha más “cultura” o “movimientos” más transgresores que arriesgan más por una programación mucho más “moderna/puntera”. Creo que hay que arriesgar .

A lo largo de los años has debido ser testigo de su evolución, ¿qué aspectos crees que han ido a mejor y cuales a peor?

Sí es verdad que he ido viendo una pequeña evolución , dónde promotores han ido apostando por nuevos talentos y no siempre ir al sota, caballo y rey. Pero como digo, me faltan clubs, sesiones dónde arriesgar un poquito más con buen sonido . Soy consciente de que también hay que facturar y que a veces “llenar la sala y/o” festival es lo importante, pero hay que intentarlo.

También has viajado mucho, has vivido en el extranjero... ¿Qué es lo que más has echado de menos de la escena madrileña cuando estabas fuera?

Al final echas de menos la cercanía , el moverte como pez en el agua que a veces es complicado fuera jajaja y obviamente si hablamos de sesiones mías, el público de Madrid que es maravilloso .

¿Y de todas las escenas que has tenido la oportunidad de conocer cuál dirías es tu top 3?

Bali, Miami y Berlín.

Además de DJ y productora tuviste una empresa de eventos: Yasta Plus Producciones. ¿Te resultó difícil dar el salto a promotora? ¿Qué te impulsó?

Pues fue al revés jajaja, ¡di el salto de promotora a artista! Dentro de la empresa yo llevaba todo el tema artístico, pero no en primera línea como ahora. Como os comenté antes, ¡soy muy tímida! jajaja

A la hora de crear los line-ups de tus eventos, ¿en qué criterios te basabas?

Me basaba siempre en tener los mejores artistas del momento y conjugarlo con artistas menos conocidos en España . La calidad siempre ha sido un requisito para mí.

Últimamente se ha hecho evidente la falta de innovación en las programaciones. Mismos carteles que se repiten una y otra vez. ¿Crees que hay solución?

Es lo que comentaba antes, entiendo que los promotores, festivales quieran facturar y asegurarse “x” entradas , pero creo que tiene que haber un equilibrio donde introducir nuevos artistas sea un “must” . De esta forma el público tendrá más opciones y es una forma de descubrir artistas que a lo mejor como público no llegas a hacerlo y poco a poco ir afianzando ese público. Es algo más a medio largo plazo pero creo que daría muy buenos resultados . No es algo que yo esté descubriendo porque ya hay promotores y festivales que sí deciden arriesgarse un poco y que lo están haciendo .

Y para terminar, ¿si pudieses crear el club de tus sueños cómo sería?

Uff, jajajaja, siempre con un sonido impecable , potente, donde poder descubrir música y/o artistas de calidad en entornos increíbles .

¡Muchas gracias!

Muchas gracias por todo, ¡ha sido un placer!