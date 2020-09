Entrevistamos a Nadal015

Dicen de Guillermo Nadal, aka Nadal015 , que es calle, piel y cerebro y solo es necesaria una conversación con él para confirmarlo. Con tan sólo 21 años este artista valenciano de voz rota y líricas oscuras y atrevidas carga a sus espaldas con la presión de ser el futuro del rap español. Una ambición ajena con la que no parece sentirse del todo cómodo aunque afirma que estará a la altura de lo que la presión exija .

Bajo su mirada sólo existen dos tipos de música , buena y mala . La última no le interesa y para la primera no tiene críticas ni juicios de valor . Su camino es otro. Así lo demuestra el hecho de que en la época dorada de los singles y los featurings haya decidido apostar por lanzar su primer disco : “ Ruina y Gloria ”. Un proyecto que le ha servido para madurar como artista pero también para encapsular, una época , un momento. Y es que Nadal015 ya tiene puesta la vista en el futuro , el cual, avanza, no necesariamente estará ligado al rap. Como él mismo dice, “ evoluciona o muere ”.

¿Cómo llegó el rap a tu vida o cómo llegaste tú al rap?

Siempre he escuchado muchos géneros musicales, entre ellos rap . Tardes, mañanas, noches... me soltaba a improvisar ya fuese con algún colega o solo. Comencé a apuntarme a batallas pero, a pesar de que se me daba bien, supe que ese no era mi mundillo . Ahí empecé a darle caña a las letras, a escribir cada vez más, a probar varias voces y varios flows, hasta que di con el mío. Actualmente, sigo buscando ritmos y flows nuevos mientras fortalezco el que me distingue .

“Uno de los nuevos talentos de la escena hip hop nacional”, “sensación del rap underground”, “el futuro del rap español”, aparecen buscando tu nombre.

¿Cómo te sientes al respecto?

Me siento un poco fuera de mi zona de confort . No me gusta escuchar cuando hablan bien de mí (tampoco cuando hablan mal). Últimamente me agobia mucho la situación . Las miradas, las fotos, los rumores. Es mucha la presión que siento cuando me doy cuenta de que el chaval al que nadie miraba ahora está en el foco de todas las miradas . De todas formas, has de estar a la altura de lo que la profesión exige y, poco a poco, te vas acostumbrando.

Hay una nueva generación de artistas del rap, ¿está resurgiendo el género o nunca ha llegado a irse?

Yo creo que nunca ha desparecido . Hay que tener en cuenta la gran ventaja de Internet y lo activas que están las redes sociales, por lo que es obvio que vemos mucho más movimiento . También es cierto que cada día canta más gente, ya no se si por gusto, necesidad o moda . Solo se que los míos y yo vinimos para quedarnos.

¿Qué opinas de la dicotomía que parece haberse instalado en torno al trap y al rap? ¿Son géneros excluyentes? ¿Hay algún género musical que lo sea?

Para mí no existe esa separación . Para mí toda la música , sea más o menos comercial, más o menos agresiva, más introspectiva o más generalizada tiene el mismo valor . Para mí solo son variaciones del género que se va actualizando con el curso del tiempo. Me gusta el rap y me gusta el trap. Escribo en ritmos de rap y en ritmos de trap. Solo es saber adaptar tu sonido y tu marca en los distintos ritmos. A mi parecer la culpa no era ni del trap ni del rap sino de la ignorancia de la gente y el miedo a la evolución y al progreso . Personalmente cuando escucho una canción jamás pienso en esto es trap esto es x esto es y. Me centro en que me llegue o por el oído o por la patata o por el cuerpo que me pida baile... La música bien hecha es música . Obviamente habrá rap malo y trap malo. Esos que se queden en sus casas.

¿En qué punto dirías que está la escena del rap nacional (al margen de la pandemia)?

Me parece que está en un punto complicado profesionalmente hablando. La pandemia nos ha dejado en paro por decirlo así . Al no haber conciertos todo se retrasa y se pierde el ritmo. Ahora estamos sacando un disco del que no vamos a poder hacer gira hasta quién sabe... Por lo que todo lo que gano en los conciertos (no estoy hablando de dinero) y que va a hacer que mi música progrese es algo que yo y todos los artistas vemos lejísimos. No sé cuál va a ser el remedio . Pero hay que seguir trabajando con lo que se pueda. Preparaos porque este año va a haber el triple de música por parte de todos, seguro, que tenemos que comer de algún lado jaja .

No damos el valor suficiente al underground y al mismo tiempo lo acusamos de vendido cuando da el salto a lo comercial. ¿Por qué crees que ocurre?

Creo que a día de hoy sí que se le da valor al underground . Me parece ridícula la palabra vendido . El pueblo es soberano para opinar, y es por eso mismo que yo considero que hay una ignorancia muy grande en este aspecto de la música. El rap hoy en día llena estadios, abarrota salas, tiene unos cachés increíbles. Por ese mismo motivo, ¿por qué es menos vendido que otros géneros? Hoy en día ya no se trata de dinero . Hay demanda de todo tipo de música. Se trata más de la cabeza de cada artista. Yo llevo escribiendo seis años y estoy hasta los huevos del mismo tipo de instrumentales, de los mismos ritmos . Tengo ganas de hacer música de mil rollos distintos, y no por dinero, sino por necesidad. Al fin y al cabo si saco un tema de rap seguramente venda más que si saco algo distinto porque es lo que la gente espera de mí. Pero yo no hago música para la gente, solo lo que pide el cuerpo . Cuando saque cosas algo distintas al rap, porque las va a haber, os aseguro que será por mí y no por vosotros. Evoluciona o muere .

¿Crees que entrar en el circuito comercial implica necesariamente una pérdida de esencia?

Para nada. Que muchos la pierdan no quiere decir que esté escrito en los pergaminos . La gente crece, lo que no puede esperar el público es que seamos iguales toda la vida .

Las nuevas generaciones de artistas no suelen apostar por el lanzamiento de álbumes, ¿por qué has tomado tú la decisión?

Es cierto que ahora sale mejor sacar un single que un disco , en cuanto a que la gente lo conozca, como a las reproducciones, como a la forma de trabajar en un single que no en 10 a la vez. La gente usa Internet y busca el tema que quiere, no suele ponerse un disco entero. Incluso cuando lo han escuchado acaban escuchando las tres canciones que más le gustan por separado. Mi idea era algo más añeja . Aún sabiendo todo esto considero que un artista tiene que tener un disco en su currículum , tanto como para dejar una muestra variada de sí como para darle profesionalidad a todo su trabajo. También quise acotar una época y guardarla toda en un mismo proyecto . Me ha costado más de lo que creía, ya que en un disco hay muchos factores y al ser el primero te pilla un poco por sorpresa. Pero esto es lo que hace que aprendas y sé que después del disco todo va a ir mejor . También hace ilusión sacar un disco cuando venimos de la época de los discos. Yo por lo menos me iba muy de pequeño con mi padre a comprar discos a los manteros de la plaza redonda de Valencia para escucharlos todos seguidos en los viajes. Este es mi propósito, que alguien pueda escuchar el disco entero de seguido y le meta en mi armonía, le meta en mi cabeza .

Cada día en las redes sociales vemos una idealización de la realidad en forma de felicidad constante.

Tus letras sin embargo son oscuras, pesimistas, duras. ¿Hace falta más honestidad en la sociedad?

A mí me da igual la sociedad, me dan igual las redes sociales , sino fuese por mi trabajo no tendría ninguna. Cada día me agobian más. No me interesa saber lo que piensa la gente, me sobra con saber lo que cuentan los míos en el cara a cara . Yo cuando estoy mal no intento taparlo, no soy como otra gente que a pesar de estar destrozada la verás sonreír. Yo soy pura realidad y me es imposible que mi cara te diga algo que no siente mi cuerpo por dentro. Yo no le doy validez a cosas del guasap, del Instagram y todo eso, es decir, todo lo que discuta o hable por ahí no vale para nada sin el cara a cara. Sinceramente me suda lo que haga la gente y lo que suba. No sé si es cuestión de honestidad o de qué pero desde luego hay que ver cada cosa ... También hay que respetarlo.

¿Sientes que tus letras funcionan como exorcismos?

En efecto. Suelo escribir para liberarme del contenido de la canción y que quede en un folio y no retumbando en el lado oscuro de mi cabeza . Suelo contar mis penas pero intento hacerlas grandes ya que son las que te van a hacer ser lo que vas a ser algún día. Una frase de un inédito que sale ahora en el disco dice así " Guárdate todo lo malo y sabrás porqué te hiciste grande algún día ". Y yo lo guardo en forma de música. Espero escribir cosas alegres algún día jaja.

¿Cómo ves el futuro de la escena y el ocio nocturno?

A corto plazo lo veo bastante jodido ya que nos han dejado en paro por decirlo así a todos los artistas. Nuestro mayor ingreso, por lo menos el mío, son los conciertos, nadie sabe cuando vamos a poder darlos y tiene pinta de que aún queda bastante tiempo. Lo mismo para el ocio nocturno. Tocará ponernos las pilas y buscar alternativas para poder llegar a fin de mes .

A largo plazo lo veo mucho mejor. Cada día hay más movimiento y ahora el Hip hop está en todos los sitios, anuncios de la tele, festivales, películas, revistas, radios... Viene una buena época para nuestro mundillo y hay que estar preparado para explotarlo por todos los lados .

Gracias Nadal015.