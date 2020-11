Uno de los aspectos que más sorprende del libro es la extraordinaria profusión de detalles . La obra se sumerge por completo en la escena electrónica nacional desde el que puede considerarse el fin de la famosa ruta valenciana hasta casi la actualidad deteniéndose especialmente en la demoledora crisis de 2008 . Sin embargo, no estamos ante una mera concatenación de hechos narrados. En “El trueno que sigue al rayo” hay un excelente análisis sobre las implicaciones culturales que supuso la explosión de las músicas de baile , las tribus que lo protagonizaron y las pequeñas salas que lo sostuvieron. Todo ello unido al hecho de que el autor manchego apenas roza la treintena, por lo que gran parte de la historia que cuenta en el libro no la ha vivido en primera persona, nos demuestra que estamos ante un exhaustivo trabajo de documentación . No en vano el autor le ha dedicado dos años de su vida .

… Y sentía que tenía que devolverle todo cuanto me ha dado con lo que creo que es lo que mejor se me da: la escritura.

En una frase, la pasión por esta música de músicas . Me ha acompañado desde que tengo uso de razón, no entiendo mi vida sin ella … Y sentía que tenía que devolverle todo cuanto me ha dado con lo que creo que es lo que mejor se me da: la escritura.

¿por qué no hacer algo así sobre España si lo ocurrido aquí no tiene nada que envidiar a estos sitios?

Sentimentalismos aparte, llevaba mucho tiempo pensando que había que hacer una historia de las músicas de baile en España . Javier Blánquez creó la gran enciclopedia que es Loops , gente como Joan Manuel Oleaque (autor de En éxtasis ) o Luis Costa (creador de Bacalao! ) analizaron como nadie lo acontecido en Valencia. Pero no se había dicho casi nada, ensayísticamente hablando, sobre lo que vino después de Valencia , muy pero que muy potente. Y viendo que en territorios como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania o Francia ya había trabajos notabilísimos sobre sus escenas, me dije: ¿por qué no hacer algo así sobre España si lo ocurrido aquí no tiene nada que envidiar a estos sitios?

. Enfrente y casi al lado de la casa de mis padres había dos discotecas, y cada fin de semana, cuando la música en ellas sonaba a todo volumen, ahí estaba el tío con la oreja puesta. Frente a la casa de mi abuela (donde también pasaba mucho tiempo), había otra, y cuando el jefe de la misma la abría para limpiar o cargar cámaras, allí que me presentaba yo para que me encendiese las luces, me dejase entrar en la cabina y me pusiera música.

Como te decía antes, mi historia con la música electrónica viene desde bien pequeño . Enfrente y casi al lado de la casa de mis padres había dos discotecas, y cada fin de semana, cuando la música en ellas sonaba a todo volumen, ahí estaba el tío con la oreja puesta. Frente a la casa de mi abuela (donde también pasaba mucho tiempo), había otra, y cuando el jefe de la misma la abría para limpiar o cargar cámaras, allí que me presentaba yo para que me encendiese las luces, me dejase entrar en la cabina y me pusiera música. Mi pueblo, en los 90, era un lugar bastante activo en lo que a la música electrónica respecta . Y creces, el padre de un colega tuyo tiene un garito que ha sido historia viva de las músicas de baile en la zona, tus amigos mayores no dejan de pasarte cintas y discos, te compras tu primera mesa de mezclas, comienzas a salir fuera (a La Luna de la Villa de Don Fadrique, a Las Cuevas de Madridejos, al Mono Negro de Quintanar de la Orden, al Avalon de Alcázar de San Juan, a Family Club, a Radical, entre otros) y dices: “joder, yo de aquí no salgo” .

, con todos los estigmas que arrastran las músicas de baile tras de sí. Pero bueno, que me voy por las ramas, aunque no creo en clasificaciones, si algo podemos destacar sociológicamente hablando de quienes escuchan música electrónica, a mi parecer, es

. Me encanta la cumbia, la música clásica, el flamenco, el rap, el afrobeat, el jazz… ¿Podrías situarme sociológicamente por ello? Creo que no. Ahora bien, en este mundo en el que todo ha de ser clasificado,

No, no creo que se pueda clasificar a la gente según sus gustos musicales

No, no creo que se pueda clasificar a la gente según sus gustos musicales . Me encanta la cumbia, la música clásica, el flamenco, el rap, el afrobeat, el jazz… ¿Podrías situarme sociológicamente por ello? Creo que no. Ahora bien, en este mundo en el que todo ha de ser clasificado, las personas que escuchan electrónica sí han sido “catalogadas” en un lugar, generalmente para mal , con todos los estigmas que arrastran las músicas de baile tras de sí. Pero bueno, que me voy por las ramas, aunque no creo en clasificaciones, si algo podemos destacar sociológicamente hablando de quienes escuchan música electrónica, a mi parecer, es su rebeldía frente al orden de las cosas, su inconformismo, sus ganas de experimentar … Es cierto que hay gente que se considera en un lugar por escuchar o hacer tal cosa, pero eso no significa que sea lo que cree que es.

. Pero no pasa nada por ello; el tiempo nos pone en nuestro lugar, y fluye más allá de lo que creemos (Los Delinqüentes no se pueden entender sin Veneno o Pata Negra y, sin embargo, la liaron mortal). Y ya te digo, si los fines son sinceros y rompen esquemas para bien, palante con ellos.

Todo lo que sea desatar posibles y abrir líneas de fuga para el bien de la música y los sentidos (con un gran trabajo detrás, poniendo la música y el sonido por encima de cualquier cosa, innovando y sintiéndolo de verdad), bienvenido. En relación al pasado y la atención al mismo, siempre suele pasar, ¿no? Hacemos las cosas pensando que nadie lo ha hecho antes, y luego resulta que no . Pero no pasa nada por ello; el tiempo nos pone en nuestro lugar, y fluye más allá de lo que creemos (Los Delinqüentes no se pueden entender sin Veneno o Pata Negra y, sin embargo, la liaron mortal). Y ya te digo, si los fines son sinceros y rompen esquemas para bien, palante con ellos.

No comparto eso de que otorgue esa posición al techno y al house y se la quite a otros estilos. Es cierto que hablo más de ellos en el libro, pero porque acapararon, en gran parte, la escena electrónica española. Los demás, cada uno con sus armas, también hicieron historia y son reconocidos por ello. En este sentido, y destacando que, por muy extraño que parezca, me encanta el trance, el mal llamado hardhouse, el progressive, el drum&bass… y gran parte de esos estilos que a ojos de los más enteraos (entiéndase la sorna de esta cursiva) no merecen la pena, vuelvo a lo que decía más arriba,

No comparto eso de que otorgue esa posición al techno y al house y se la quite a otros estilos. Es cierto que hablo más de ellos en el libro, pero porque acapararon, en gran parte, la escena electrónica española. Los demás, cada uno con sus armas, también hicieron historia y son reconocidos por ello. En este sentido, y destacando que, por muy extraño que parezca, me encanta el trance, el mal llamado hardhouse, el progressive, el drum&bass… y gran parte de esos estilos que a ojos de los más enteraos (entiéndase la sorna de esta cursiva) no merecen la pena, vuelvo a lo que decía más arriba, si hay ganas por explorar y por desatar sensaciones, cualquier cosa es bienvenida .

s, con notabilísimos himnos cada uno. Es cierto que la historia de la electrónica en España no se puede entender sin ellos. Y no niego que el techno y el house tengan mucha, muchísima, morralla en su haber. Ahora bien, ambos, y gran parte de los subgéneros que se han dado a partir de los mismos, como bien nos demuestra la Historia (con mayúsculas), sí que han sido parte de las corrientes (junto con el idm o la música experimental, por ejemplo) con las que más se ha tratado de

Claro que todos los géneros han sido importantes en el devenir de esta escena de escena s, con notabilísimos himnos cada uno. Es cierto que la historia de la electrónica en España no se puede entender sin ellos. Y no niego que el techno y el house tengan mucha, muchísima, morralla en su haber. Ahora bien, ambos, y gran parte de los subgéneros que se han dado a partir de los mismos, como bien nos demuestra la Historia (con mayúsculas), sí que han sido parte de las corrientes (junto con el idm o la música experimental, por ejemplo) con las que más se ha tratado de explorar y horadar en la vastísima paleta de posibles que la electrónica nos ofrece y abrir mundos con ello . Y lo digo con todo el respeto del mundo por el resto de los estilos, sin menospreciar ninguno de ellos, que conste.

, no digo que a éstos no les pase lo mismo, pero sí siento que todavía cuentan con

, que sí, que sigue ahí (porque, aunque no valga demasiado lo que voy a decir, de una forma u otra, viene a ser el pop de la electrónica) pero que ya no dice tanto… A vueltas con

El quid de la cuestión creo que está en el movimiento . Cuando algo se acomoda en una zona de confort, cuando se deja de investigar y se explota una fórmula hasta la saciedad… se pierde la magia , se pierde el encanto, se pierde todo y apenas se va a algún sitio. Y eso, aprovechando que lo mencionas, es algo que, como a otros, le ha pasado al dance , que sí, que sigue ahí (porque, aunque no valga demasiado lo que voy a decir, de una forma u otra, viene a ser el pop de la electrónica) pero que ya no dice tanto… A vueltas con el techno y el house , no digo que a éstos no les pase lo mismo, pero sí siento que todavía cuentan con grandes frentes para que eso no ocurra .

Creo que ya lo he respondido varias veces, jejeje. Pero entro al trapo. Ambas realidades, aunque parezca lo contrario, van muy de la mano . Y si quienes hacen estas cosas es porque beben de la electrónica y consideran que la mezcla puede dar buenos resultados (en lo que al sonido respecta), ¿por qué no? ¿Quién soy yo para negarles nada?

