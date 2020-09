Hace unas semanas iniciamos una serie de artículos que busca poner en valor las múltiples profesiones que conforman lo que hemos quedado en conocer como la industria del ocio nocturno . Comenzamos con los y las mánagers , continuamos con los y las agentes de booking o bookers y ahora ha llegado el momento de los y las directoras artísticos o programadoras .

Para ayudarnos a explicar en qué consiste esta profesión, cuáles son los retos a los que debe hacer frente o qué opinan del estado actual de la escena nightlife hemos contado con José Morán , CEO de Paraíso Festival, Alex González , CEO y owner de Farra World, Gonçalo Miranda , director artístico de Dreambeach Villaricos, Rodrigo Bermejo (aka DJ Nuke) , programador de Fabrik y Fran Zaragoza , programador de las sesiones madrileñas Tortilla y Fluido .

1. Puede que mucha gente no haya escuchado hablar de la profesión de director/a artístico.

¿Podéis ponerles en antecedente y explicarles en qué consiste vuestro trabajo?

Jose Morán © Jose Morán

- José Morán (Paraiso Festival):

El director o directora artístico/a es la persona que utiliza su creatividad y conocimientos para configurar una programación que cumpla los objetivos del festival o encuentro cultural .

Por tanto y en primer lugar, debe definir dichos objetivos , qué festival o encuentro quiere llevar a cabo, qué quiere ofrecer a su público. También deberá conocer quién es es su público objetivo y qué puede estar demandando ese target que no esté ya en el mercado, para encontrar una diferenciación con la competencia .

En el caso de un festival de música y concretamente de Paraíso, primero ha de analizarse en profundidad el resultado del año anterior y los objetivos del siguiente para tener una visión global, todos los elementos deben guardar una coherencia : el entorno, el diseño del espacio, los horarios, el contenido musical, las otras ofertas artísticas, los servicios que se ofrecen a los asistentes. Todo debe estar interconectado y se piensa hasta en el mínimo detalle para que no haya nada que afecte negativamente a la experiencia global.

Para ello un director/a artístico/a debe contar con asesores/as que amplíen la información y aporten conocimiento. Un director/ra artístico/a ha de estar informado y abierto a lo que acontece a su alrededor.

- Alex González (Farra World):

Nuestro trabajo es muy gratificante si amas la música y sobre todo si tienes una mentalidad abierta a la hora de explorar las diferentes tendencias musicales . Debes entender que no sólo te puede gustar a ti lo que escuchas pero debes tener la suficiente personalidad para filtrar. No todo vale aunque venda .

- Gonçalo Miranda (Dreambeach Festival):

Nuestro trabajo consiste de una forma básica en descubrir a los artistas y las tendencias del siguiente año y con eso “dibujar” festivales atractivos para el público . Pero es algo mucho más complejo que eso, porque cada vez hay más eventos, más intermediarios, más leyes, restricciones y handicaps a la hora de contratar el artista que quieres. Muchas veces nuestro trabajo se convierte en una guerra de intereses económicos, egos y favores que nada tiene que ver con la música, y eso es una pena. :(

- Rodrigo Bermejo (FABRIK):

Bueno, básicamente somos los encargados de confeccionar carteles y programaciones para un club, evento o festival . Esa es la versión corta. En la versión larga además somos los que tenemos que lidiar con un presupuesto que siempre SIEMPRE se nos queda corto, con las expectativas de la parte empresarial que siempre SIEMPRE son más altas que los resultados, con las aspiraciones y las exigencias de los artistas y sobre todo de sus managers que siempre SIEMPRE están en desacuerdo con el acuerdo económico, con el horario, con su ubicación en la publicidad. ¡Ah!, y que a nadie se le olvide que tenemos siempre SIEMPRE que soportar las críticas más feroces por los asuntos más inverosímiles en redes sociales por la elaboración de un cartel o de unos horarios.

Pero bueno, personalmente reconozco que con esto último es con lo que más fácilmente me manejo porque hace ya mucho tiempo que entendí que no se puede gustar a todo el mundo. Todos los que estamos en esta posición tenemos que aprender a que no nos afecten esas críticas sin sentido. En la misma medida en la que no nos tenemos que venir arriba por los elogios gratuitos. Ni somos tan malos como piensa el hater ni somos tan buenos como nos dicen los fans , porque si les haces caso a los primeros te deprimes, y si les haces caso a los segundos te relajas.

- Fran Zaragoza (Tortilla, Fluido):

Básicamente en nuestro sector no somos más que las personas que dotamos de coherencia a través de la música a festivales, clubes, salas de conciertos ... En mi caso va un poco más allá porque también me encargo de coordinar este aspecto con imagen y comunicación para dar la imagen más sólida posible . Y ya siendo un poco más concreto, que al fin y al cabo es lo que más le interesa a la gente, me dedico a decidir todos los artistas que pasan por nuestras fiestas , así como hacer las contrataciones y coordinar la imagen con los diseñadores y la comunicación con los community managers.

2. ¿Qué 4 elementos imprescindibles dirías que debe tener en cuenta un director artístico a la hora de desarrollar su trabajo?

- José Morán (Paraiso Festival):

Es fundamental saber qué tipo de festival/evento/encuentro quieres o has de llevar a cabo: contenido (música, danza, teatro, otras artes…), qué estilo , cuál es el tamaño del festival, la duración , en qué entorno se realiza, época del año, cuál es el público objetivo, de qué presupuesto disponemos, es el festival de titularidad privada o pública , que objetivos se persiguen… me cuesta sintetizar en 4 puntos porque hay que tener en cuenta muchas variables para programar. Finalmente tendríamos que tener en cuenta la disponibilidad de los artistas y la viabilidad de la producción de sus presentaciones, etc.

- Alex González (Farra World):

Mente abierta, saber entender tu entorno , dedicación y pasión .

Alex González © Alex González

- Gonçalo Miranda (Dreambeach Festival):

Tiene que tener mucha paciencia (las luchas de fees, billings, set times son auténticas batallas de estrategia y argumentación donde no siempre lo que parece lógico lo es ). Cero prejuicios (porque muchas veces estás contratando y valorando artistas que la música que hacen no te gusta personalmente, pero eres consciente de que venden muchas entradas y que el gran público lo demanda). Disponibilidad de horario absoluta (es un trabajo 24/7, 365 días del año - siempre hay un email que contestar o una llamada que atender). Y visión global de la industria musical (debes estar constantemente actualizándote sobre nuevas tendencias y artistas - es algo parecido a los “ojeadores” que tienen los equipos de fútbol para descubrir los grandes talentos).

- Rodrigo Bermejo (FABRIK):

Creo que cada uno tiene su propio método . Es difícil establecer unas reglas absolutas porque no es lo mismo programar para un club de 200 personas que para un festival de decenas de miles de asistentes. Aún así, primero creo que hay que equilibrar bien la parte artística y la parte económica . O sea, intentar que sea económicamente rentable pero también artísticamente interesante. Equilibrar el balance entre un evento demasiado comercial o excesivamente innovador es realmente complicado. Segundo, tener una idea clara de lo que quieres hacer , porque si no, el cartel te lo acaban haciendo los mánagers. Tercero, un buen director artístico habla poco, lee mucho y escucha todavía más . Nuestra labor no se estudia en ninguna carrera, es un aprendizaje continuo y hay que estar formándose sin parar. Hay que estar muy bien informado y hay que escuchar muchísimas tendencias. Y por último, aconsejaría ser muy profesional . Parece obvio, pero trabajar en un ámbito en el que hay tantas distracciones hace que sea muy fácil perder el norte. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

- Fran Zaragoza (Tortilla, Fluido):

Curiosidad. Negociación. Paciencia. Saber escuchar. Vamos por partes, ser una persona curiosa me parece lo más importante. Al final hay que tener todos los sentidos muy desarrollados para estar siempre al tanto de las tendencias artísticas del momento y saber qué nombres son los ideales ahora para contar con ellos. Es importante también unos dotes o conocimientos de negociación principalmente para no sobre pagar artistas, uno de los males de esta industria. Hay que ser consciente de tus limitaciones (por aforo, ingresos...) y saber hasta qué números puedes llegar. La paciencia también es algo muy importante a la hora de trabajar en este sector y lidiar con ciertas exigencias y egos, aunque esto es un elemento que si quieres dedicarte a la música, ya sea el eslabón de la cadena que sea, es esencial. Y por último he mencionado " saber escuchar " porque al fin y al cabo un director artístico no solo se nutre de lo que escucha, lee si no también debe hacer oídos de todas las recomendaciones que le hacen. Yo por ejemplo suelo fijarme en los artistas que nuestros residentes o parroquianos habituales me comentan para investigar. Por ejemplo, hay varios éxitos de la última temporada de Fluido que no han sido en un primer momento ideas mías .

3. ¿Cuál es la situación más compleja a la que habéis tenido que hacer frente como programador?

- José Morán (Paraiso Festival):

A lo largo de estos años nos hemos encontrado con muchas situaciones complejas que, a la postre, nos han obligado a agudizar la creatividad . Pero las más destacables y comunes, que suelen repetirse en todos los eventos, podríamos resumirlas en dos. La falta de talento disponible que nos obliga a redefinir la programación varias veces a lo largo del mismo año y la escasez de presupuesto.

Pero, tal vez la situación más complicada es la que estamos viviendo en estos momentos . Sobre todo por la incertidumbre y la falta de apoyo por parte de los gobiernos locales, autonómicos y nacionales. Después de tantos profesionales dedicados desde hace décadas a la creación de proyectos culturales, que generan infinidad de beneficios directos e indirectos para la ciudad/entorno que los acoge, parece que para las instituciones públicas esta industria no existe y no tiene el peso suficiente para que se la tenga en cuenta. Es muy frustrante.

- Alex González (Farra World):

Que te cancele tu superestrella 4 días antes del Festival en pleno high season. En nuestro caso lo sustituimos en 3 días por Axwell de SHM “ y escapamos.

- Gonçalo Miranda (Dreambeach Festival):

Las situaciones más complejas, y sobre todo desagradables, son las cancelaciones . Muchas veces son por motivos ajenos al promotor o al artista, pero aún así son “marrones” que tienes que solucionar tú.

Gonçalo © Gonçalo

- Rodrigo Bermejo (FABRIK):

Pues te diría que hemos vivido la mayor pesadilla de un programador durante los meses de marzo y abril . Nuestro trabajo es "montar" eventos, y durante esas semanas nos hemos tenido que dedicar justo a lo contrario, "desmontar" eventos. En mi experiencia concreta, debo decir que ha sido más fácil de lo que pensaba porque todo el mundo ha sido muy consciente de que estamos todos en la misma mierda y las actitudes egoístas no caben en un momento como este. En algunos momentos he sentido gran orgullo de formar parte de esta industria .

- Fran Zaragoza (Tortilla, Fluido):

Cualquier cancelación , siempre es un momento tenso y duro. Desde que comencé en esto hace muchos años me ha tocado lidiar con este aspecto en varias ocasiones. Llegar a acuerdos con agencias para posponer actuaciones y que todos estemos "contentos" es una situación medianamente tensa. Siendo un poco más concretos creo que las cancelaciones masivas de esta situación derivada de la covid19 ha sido mi peor momento, aunque sí es cierto que todas han sido tremendamente fáciles ya que toda la industria ha sido consciente del momento que estábamos viviendo .

4. ¿En qué situación os parece que se encuentra la industria? ¿Qué debería cambiar a corto plazo? ¿Y a largo?

- José Morán (Paraiso Festival):

Son muchas las demandas del sector cultural desde hace años, demandas que hoy se hacen más urgentes debido a la crisis que estamos viviendo. Es necesario un plan estratégico para la Cultura . Lo primero y más urgente es declarar la Cultura como un bien esencial , luego podríamos enumerar entre otras cuestiones relevantes: una homogeneización nacional en cuestiones como licencias, seguridad y salud, EGAE, ayudas económicas, etc.

En nuestra opinión es necesario que todos los profesionales de la cultura nos agrupemos y, de verdad, fortalezcamos nuestro sector . Uno de los grandes problemas en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, es la disgregación y la falta de asociaciones fuertes que puedan trabajar respaldadas por todo el sector ante a las instituciones. Es muy difícil reivindicar cambios si no nos presentamos como un sector unido, con nuestras singularidades, pero con unos objetivos comunes bien definidos.

- Alex González (Farra World):

La proliferación de las redes sociales ha hecho que artistas con un solo tema de éxito sean demandados por una parte de la audiencia. El incremento económico de esos artistas no es proporcional al talento de esos artistas. Se llama “burbuja económica”. Y las autoridades deben entender que lo que gusta ahora a jóvenes de 18 a 30 años difícilmente esos políticos lo van a entender pero seguro que en los años 80 esos mismos políticos que gobernaban no entendían a Queen, David Bowie o Frankie Knuckles.

- Gonçalo Miranda (Dreambeach Festival):

No existe industria actualmente, nos encontramos en la peor situación posible . Parados, sin poder trabajar, sin ayudas y sin reconocimiento por parte del sector político. Me pides hace 1 año describir el peor panorama posible y no llegaría ni a la mitad de lo que está pasando hoy. Decir lo que se puede o no cambiar es complejo, la gran prioridad debe ser controlar (o saber toda la verdad) sobre esta pandemia. Luego deberíamos buscar soluciones a nivel administrativo para el mantenimiento de los puestos de trabajo y solo entonces ver de qué forma podemos realizar los eventos de forma segura. No sé si la solución pasa por una vacuna, por los tests rápidos o por las mascarillas. Lo que sí tengo claro es que la distancia de seguridad no es viable para un sector como el nuestro.

Rodrigo Bermejo © Rodrigo Bermejo

- Rodrigo Bermejo (FABRIK):

La situación en la que nos encontramos es de ruina , pero ruina total. Llevamos desde marzo sin poder trabajar, y aunque durante algunas semanas previas al verano parecía que se podían comenzar a hacer algunas cositas, la realidad es que fueron muy pocos los que pudieron hacer algún evento, y de esos, aún menos los que consiguieron cubrir los gastos a duras penas. Estamos abandonados a nuestra suerte, esa es la realidad. Estamos convencidos de que se pueden elaborar una serie de protocolos con medidas para poder disfrutar de esta cultura (que a nadie se le olvide que somos CULTURA) de forma segura . Pero ni siquiera se nos ha dado la más mínima oportunidad. Y si a corto plazo no se nos escucha, no hay ni que pensar en el largo plazo porque la gran mayoría de las empresas del sector se van a la bancarrota.

- Fran Zaragoza (Tortilla, Fluido):

Creo que es el momento de que todos arrimemos un poco el hombro . Por arrimar me refiero a entender que la crisis que se nos viene encima va a ser tremendamente dura y artistas y agencias tienen que entender que no es el momento de crecer y sí de echar un cable a todas esas salas que les han dado mucho. Sinceramente creo que va a producirse una deflación de los precios de los artistas muy notable . Es el momento de bajar esa burbuja en la que todos sabemos que vivimos.

5. ¿Alguna recomendación o consejo para alguien que esté interesado en desarrollar esta profesión?

- José Morán (Paraiso Festival):

Si bien no me atrevo a dar consejos a nadie, resaltaría que aparte de tener una formación académica sólida para contar con herramientas a la hora de enfrentar cualquier proyecto, debe amar esta profesión aún no demasiado reconocida. Además, destacaría que debe tener capacidad para soportar algunos reveses a los que esta industria le va a enfrentar. En mi opinión, la cultura genera condiciones para el bien común, para el disfrute, para el crecimiento y desarrollo de una sociedad, y por tanto debe ser abordada con responsabilidad . Los directores artísticos, además de otros actores también involucrados en esta industria, construyen cultura, que a su vez afecta al desarrollo de otros seres humanos.

- Alex González (Farra World):

Trabaja duro , pásalo bien y haz historia.

- Gonçalo Miranda (Dreambeach Festival):

Ahora mismo, que se dedique a otra cosa o que se forme en otra cosa. En el pasado te diría que se comprar unos botines cómodos y que pasara un verano de festival en festival, empapándose de la cultura festivalera . Antes de trabajar en un festival debes disfrutarlo como usuario, para poder entender cómo es su público, porque cada evento es un mundo y tiene su público. Pero, no auguro un futuro alentador para jóvenes directores artísticos , por lo menos en los próximos años. Lo que sí aconsejo siempre es que se formen, en idiomas, leyes, etc. etc. porque eso te puede servir para muchos más trabajos.

- Rodrigo Bermejo (FABRIK):

¿Consejo? Uf…, pues sencillamente diría que se lo piensen bien porque actualmente dedicarte a esto no es la mejor elección jajajaja . Pero bueno, por si acaso alguien lee esto dentro de un tiempo, cuando pase la pandemia, mi consejo sería ser honesto y tener paciencia . Nadie se mete a esto por obligación sino por pasión por la música. Te da la oportunidad de vivir grandes satisfacciones, pero los sacrificios y los esfuerzos que hay que hacer solo se pueden soportar si realmente te gusta esto. Mucho.

Fran Zaragoza © Fran Zaragoza

- Fran Zaragoza (Tortilla, Fluido):

No le recomendaría a nadie ahora mismo dedicarse a esto, voy a ser sincero. Somos los últimos monos en la "cadena alimenticia" y la música agoniza . Si ya era difícil dedicarse a este mundo antes, ahora ya sí que es una profesión de riesgo . Ahora bien, si a pesar de este consejo sigues pensando en tirar hacia adelante el mejor de los consejos es tener paciencia , no es fácil conseguir tener una oportunidad en alguna sala, club, festival para programar, pero sin parar de trabajar dentro de la música al final puede que llegue tu momento, o puede que no, pero al menos lo has intentado. Y por supuesto yo recomendaría la técnica del "Juan Palomo": Emprender y echar el resto con tus propios proyectos .