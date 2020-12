El pasado mes de noviembre publicamos un artículo titulado Música y moda: 12 colaboraciones sorprendentes entre artistas y marcas . En él reflexionamos acerca de la importancia que la moda y la música tienen en nuestra sociedad y cómo ambas industrias han unido fuerzas en más de una ocasión.

Así, en aquel primer capítulo repasamos las colaboraciones más interesantes que se han dado en los últimos años entre músicos y marcas. Desde Rosalía y Pull & Bear a Miley Cyrus y Converse pasando por Bad Bunny y Crocs . Ahora ha llegado el turno del segundo capítulo: 10 marcas de moda que tienen como creador a un/a artista .

1. Dixon y Together We Dance Alone

Cuando Dixon , uno de los DJs y productores más afamados de la electrónica contemporánea, decidió en 2007 fundar junto a Ana Ofak su propia marca de ropa nadie se sorprendió.

Dixon había conquistado las cabinas de todo el mundo con su música pero también había captado la atención por su estética . Y es que al contrario de lo que parece imperativo entre los DJs el artista alemán huye de propuestas monocromáticas que tienen al color negro como protagonista para jugar libremente con colores, texturas y combinaciones. De hecho, desde Together We Dance Alone ha contado con artistas y marcas como Kristina Nagel, Sacai o Marija Bozinovska Jones para el diseño de colecciones cápsula.

2. Dellafuente y Dellafuente F.C.

La primera vez que el granadino Dellafuente cantó con su característica voz de auto tune aquello de “ Dellafuente Fútbol Club estamos todos benditos ” en su tema Poquito Amor no sabía la semilla que acababa de plantar.

Sin demasiadas expectativas decidió lanzar una tirada de camisetas de este club de fútbol ficticio y la acogida del público fue absolutamente arrolladora. Tanto así que La Tienda de las Gorras , aka La Ti Go , no dudó en ofrecerle su apoyo. Desde entonces las creaciones de Dellafuente F.C. han visto la luz a través de marcas de la talla de Joma o Nike y lo han hecho convertidas en auténticos objetos de coleccionista.

3. Liam Gallagher y Pretty Green

Harto de no encontrar ropa que se adecuase a su estilo Liam Gallagher tomó la decisión de fundar su propia marca: Pretty Green , nombre heredado de una canción de The Jam .

Por paradójico que parezca teniendo en cuenta quién es su creador Pretty Green tiene como filosofía unir a la gente a través del amor a la música y a la moda . Su propuesta está lejos de ser revolucionaria, se trata de ropa sencilla y clásica que destila eso sí mucho carácter británico con claras reminiscencias al mundo mod y al casual . En los últimos años la marca ha atravesado varios problemas económicos hasta que finalmente ha sido adquirida por JD Sports .

4. Pharrell Williams y Billionaire Boys Club / ICECREAM

En 2003 Pharrel Williams lanzó el videoclip de su tema “ Frontin ” y en él llamaron especialmente la atención varias prendas que vestía. Poco tiempo después se anunció que Williams había creado junto a Nigo , diseñador de moda y fundador de Bathing APE , la marca de ropa Billionaire Boys Club y la marca de calzado ICECREAM .

Un año más tarde entró en la ecuación Reebok , aunque su salida fue tan rápida como su llegada. Desde 2005 hasta 2011 Williams y Nigo mantuvieron su independencia hasta que la llegada de un nuevo inversor se hizo imprescindible. Y ese no fue otro que Jay Z quien también tiene su propia marca: Rocawear . Desde entonces BBC ha colaborado con marcas como Timberland o Adidas .

5. Jay Z y Rocawear

En 1999 Damon Dash y Shawn Carter (más conocido por su nombre artístico Jay Z ), fundadores del sello discográfico Roc-A-Fella Records , decidieron lanzar su propia marca de ropa: Rocawear .

La ostentación siempre ha formado parte de la filosofía de esta marca pero también la puesta en valor de la comunidad y de las raíces . El éxito de Rocawear fue inmediato y ha conseguido mantenerse en el tiempo aunque no exenta de polémicas . En 2007 Jay Z vendió los derechos de la marca al gigante Iconix Brand Group , una transacción que las autoridades competentes han investigado.

6. Bono y Edun

Bono y Alison Hewson fundaron en 2005 la marca de ropa Edun . Un juego de palabras entre el Jardín del Edén y la palabra inglesa nude utilizada con un significado relacionado con lo natural.

Teniendo en cuenta que Bono, artista que ha optado en varias ocasiones al Nobel de la Paz, es uno de sus creadores, es evidente que lo que mueve a Edun no es exclusivamente la moda. El objetivo del cantante de U2 con esta marca es lograr un cambio positivo en África a través del reciclaje de tejidos, el comercio justo y el trabajo directo con artesanos de Ruanda, Kenia y Sudáfrica . De hecho, en 2017 el 80% de la producción de Edun se realizó en África.

7. Madonna y Material Girl / Truth or Dare

Una de las primeras incursiones de Madonna en el mundo de la moda fue en 2007 cuando colaboró con H&M en la creación de una serie de diseños exclusivos. La experiencia no debió ser mala ya que en 2010 decidió lanzar junto a Lourdes , su hija adolescente, la marca Material Girl dirigida al público juvenil.

Unos años más tarde llegó al mercado la marca Truth or Dare by Madonna , esta vez dirigida a un público más experimentado. Si bien incluía ropa y calzado fue sin lugar a dudas el perfume el que se hizo con el aplauso del público.

8. Drake y October’s Very Own (OVO)

Drake convierte en oro todo lo que toca y por supuesto la industria de la moda no iba a ser la excepción. El rapero fundó junto a Oliver El-Khatib (su tour manager) y Noah “40” Shebib (su productor) la marca October 's Very Own , más conocida por su acrónimo OVO y por su aún más famoso búho-logo.

Desde la propia marca definen su apuesta estética como streetwear de lujo , un clásico de la cultura hip hop. DSquared2, Bape, Colette, Nordstrom, Brown, Canada Goose, Timberland o Nike (Jordan) son algunas de las marcas con las que ha colaborado OVO. De hecho, hace apenas unas semanas OVO ha anunciado la creación de una sub-label junto a Nike: Nocta (Nocturnal Creative Process), una nueva línea de ropa deportiva.

9. Justin Bieber y Drew House

Cuando los fans de Justin Bieber no dejaban de pedirle que publicase nueva música el cantante canadiense decidió sorprenderles en 2019 con el lanzamiento de su propia línea de ropa: Drew House . A fin de cuentas, la venta de merchandising nunca le ha ido mal.

Drew House hace doble honor a su creador. Por un lado, hereda su nombre (Justin Drew Bieber) y por otro, representa su propuesta estética de los últimos años: ropa deportiva, urbana y unisex . Siguiendo la estela del dilema del huevo y la gallina, es difícil saber qué ocurrió antes. Lo más distintivo de la marca es su logo , una cara sonriente amarilla con la palabra Drew a modo de boca.

10. Tyler The Creator y Golf Wang

Era sólo cuestión de tiempo que Tyler The Creator , una de las mentes más brillantes y creativas de la industria musical, diese el salto a la industria de la moda. Fue en el año 2011 cuando vio la luz su marca Golf Wang .

Colores vibrantes que captan la atención y diseños cuya controversia no deja indiferente a nadie son las apuestas de esta marca cuyas reminiscencias estéticas están en el streetwear , el skateboard y, por supuesto, el hip hop . Vans, Converse, Lacoste o Levi’s son sólo algunas de las marcas que se han rendido a Tyler The Creator y su visión de la moda.