La ropa define quienes somos , puede que no nos guste pero así funciona la sociedad que hemos construido. Quizás seas de los que sigue a pie juntillas todas las tendencias y cambies de estilo cada temporada. O puede que huyas de ellas y sigas vistiendo igual que hace diez años. Da igual porque estás utilizando la misma lógica. Y esa no es otra que definirte a ti mismo en base a la moda . Y si es por atracción o por rechazo, te guste o no, no importa.