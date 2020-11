Las subastas de objetos de famosos , especialmente de músicos y cantantes y más aún de aquellos que ya no están entre nosotros, siempre despiertan fascinación . Puede que sea consecuencia de nuestra particular relación de amor-odio con la cultura pop . O quizás se deba a la satisfacción , y por qué no decirlo morbo , que nos provoca ver como nuestros más íntimos deseos se hacen realidad para otros.