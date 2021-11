"NIP viene calentito": 'ec1s' se prepara para el Red Bull Home Ground

Pero por ahora, todas las miradas están puestas en el Red Bull Home Ground, un torneo único con un formato Home & Away que pone un gran énfasis en la elección de mapas, la estrategia y el conocimiento del juego. Se retransmitirá en directo desde el Red Bull Gaming Sphere de Londres a partir del 4 de noviembre.

Quince de los mejores equipos de la región EMEA han sido invitados a competir en el evento junto con unas clasificatorias, y es precisamente a través de ese proceso que la organización sueca de esports Ninjas in Pyjamas (NIP) ha entrado en la fase de grupos del torneo. Y lo que es más, les gustan sus posibilidades.

© Ninjas in Pyjamas

Adam “ec1s” Eccles de Ninjas in Pyjamas

¡Enhorabuena por la clasificación! Habéis eliminado a Fire Flux y LDN UTD os ha dejado muy cerca en la final. No fue el camino más fácil...

