Desde su lanzamiento, la última consola de Nintendo ha sido una apisonadora en el mercado de los videojuegos. Es la consola más vendida cada año. El lanzamiento de las ‘next gen’ apenas le ha hecho cosquillas, ayudado por el hecho de que son difíciles de conseguir. Algunos de sus juegos se venden a doquier y puede contar con 3 o 4 buenos lanzamientos al año para avivar el interés de los jugadores. En resumen, la Switch es realmente una nueva historia de éxito para Nintendo y la garantía de un futuro brillante, sobre todo porque Zelda volverá pronto. Pero antes de pasar al año que viene, echemos la vista atrás a 2022 centrándonos en 5 juegos que le han sentado de maravilla a la consola y a su negocio, 5 títulos que han dado y siguen dando que hablar. 5 juegos estrella de estas navidades.

Mario Kart Deluxe © Nintendo

01 Mario Kart 8 Deluxe

Mientras los nuevos juegos de fin de año llegaban a las tiendas, con mucha promoción y atractivos precios de lanzamiento, Mario Kart de la Switch seguía vendiéndose como rosquillas, metido en la estantería entre Mario Party y un Fire Emblem. Mario Kart no necesita promocionarse para hacer temblar a FIFA, God of War Ragnarok y Call of Duty, siempre se cuela entre los juegos más vendidos de la semana. Lleva más de un año siendo el juego más vendido de Nintendo de todos los tiempos, por delante de la versión Kart de Wii. Se podría pensar que la editorial se duerme en los laureles y deja al fontanero a su suerte, dando prioridad a los nuevos éxitos. No es así. Una nueva serie DLC llegó en 2022, añadiendo pistas en dos etapas, con el fin de impulsar el interés por el título. Y funcionó. Así que acabamos con un juego que, como el Tetris para la Game Boy en su momento, es algo que casi todo el mundo tiene con la consola. Lógico: mucho contenido, diversión, un formato familiar y de fiesta, ideal para tardes con amigos, de 7 a 77 años. No va a ser el final del camino a corto plazo.

02 Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Aunque Midnight Suns sorprende por una jugabilidad que no esperaríamos de un título de Marvel (RPG táctico a lo XCOM pero con Avengers), es difícil no establecer un paralelismo con Mario + Rabbids. La primera parte de la saga que involucra a Nintendo y Ubisoft, lanzada en 2017, fue bastante sorprendente. Presentaba a Mario y su pandilla, formando equipo con los alocados personajes de Ubi, y en lugar de un juego de plataformas completamente disparatado, nos encontrábamos ante un increíble juego de estrategia por turnos, bastante cercano a Midnight Suns. Muchos puntos en común. Por su originalidad y calidad, Kingdom Battle se había hecho un nombre, un lugar en la Switch, como un juego singular al que no había que subestimar. Su secuela, estrenada en octubre de 2022, lo hace aún mejor. La jugabilidad se ha enriquecido a la vez que resulta sorprendentemente más accesible, abriendo la puerta a este tipo de estrategia a un público muy amplio. Más ambicioso, igual de divertido que el primero, Sparks of Hope confirma que Mario + Rabbids es sin duda uno de los grandes éxitos de Switch.

Xenoblade Chronicles 3 © Nintendo

03 Xenoblade Chronicles 3

Lanzado este verano, el nuevo Xenoblade Chronicles ha puesto a todo el mundo de acuerdo sobre su calidad: la prensa lo ha colmado de elogios (89 en Metacritic, una nominación al GOTY en los Game Awards), los fans de la saga le han dado un espaldarazo y, sorpresa, los nuevos jugadores han sido seducidos. Lo cierto, y ante cualquier pronóstico, esta tercera entrega ha vendido más que sus predecesoras, ya que no tuvo una promoción especialmente fuerte. Este RPG japonés se mantiene en la línea de los dos episodios a los que sigue (pero que no te obliga en absoluto a haberlos hecho, ya que la aventura se desarrolla en un mundo nuevo): un juego exigente, capaz de echar para atrás a muchos jugadores, poco alocado visualmente, pero con un fuerte potencial cautivador si te dejas llevar. Independientemente de lo que uno piense de Xenoblade, este es uno de los mejores logros de Nintendo este año.

Splatoon 3 © Nintendo

04 Splatoon 3

Se podría decir lo mismo de Splatoon que de Xenoblade, versión XXL. Lanzado para el comienzo del curso escolar (ni siquiera temido en Nintendo), Splatoon 3 se consolidó rápidamente como un enorme y sorprendente éxito de ventas, bien ayudado por una excelente acogida de la crítica. Su multijugador es una referencia, atrae a un público amplio (sobre todo a los más jóvenes, sin dejar de lado a los mayores) y proporciona grandes dosis de diversión, y su contenido para un jugador no es ni mucho menos escaso. Detrás de su lado ‘ultra cool’ se esconde un título que ofrece un verdadero desafío, especialmente en su campaña. El juego, uno de los más vendidos desde su lanzamiento, no ha sido dejado de lado por Nintendo, que ha lanzado una enorme actualización en diciembre con nuevos mapas, objetos y el evento Big Run, que comienza el 10 de diciembre, y que mantendrá ocupados a los multijugadores.

Pokemon Scarlet & Violet © Nintendo

05 Pokémon Scarlet & Violet

Es imposible hablar de Switch y dejar la novena generación de Pokémon fuera de la ecuación, sobre todo porque ha sido tan divisiva y discutible. Scarlet & Violet llegó a Switch el 18 de noviembre con un éxito comercial inmediato y enorme ante la división de opiniones. El desarrollador, Game Freak, lo hizo mucho mejor que en Sword and Shield gracias a su gestión del mundo abierto, con la trama, las sorpresas aquí y allá y las novedades (sobre todo en lo que respecta a los dos Pokémon legendarios). Sin embargo, en el lado negativo, los gráficos son claramente anticuados, y es demasiado obvio el poco tiempo que tuvo el estudio para completar el producto. En su planteamiento, el juego retoma algunos clásicos de la saga que finalmente pudimos ver evolucionar o incluso desaparecer. Hay una fuerte sensación de esfuerzo por hacer avanzar la franquicia que sorprendentemente se mezcla con la de estancamiento, como si a pesar de la buena voluntad, una nueva generación Pokémon no pudiera liberarse de su herencia y sobre todo dar una gran bofetada gráfica. Todos los jugadores de Pokémon sueñan con una revolución al estilo de Breath of the Wild y se dividen ante Scarlet and Violet, una minoría escandalizada por la calidad visual y una mayoría que se contenta con saborear el juego, su contenido y la aventura que ofrece. Pero si no hay protestas, ¿tiene Pokémon alguna razón para correr el riesgo económico y creativo de cambiar una receta que tiene tanto éxito?

Bayonetta 3 © Nintendo

¿No te bastan cinco juegos? Lo entendemos. Por último, mencionemos otros títulos de 2022 que tienen argumentos para seducirte: la esperadísima tercera aventura de Bayonetta, Kirby celebrando su 30 aniversario en The Forgotten World o la versión menos estratégica y más descarnada de Fire Emblem con Fire Emblem Warriors Three Hopes. Este mes salen otros dos juegos: el spin-off de Dragon Quest 9 (Dragon Quest Treasures) y el regreso de Crisis Core Final Fantasy VII. Y no olvidemos el nuevo episodio de la serie de culto Monkey Island y las exitosas Tunic e It Takes Two. Hay mucho contenido de calidad para todos.

