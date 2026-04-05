“El juego de HYROX ha cambiado”: claves del nuevo sistema Elite 15

Los atletas y entrenadores tendrán que cambiar el chip: pasar del enfoque de contrarreloj a la carrera táctica durante la fase de clasificación. El tiempo final deja de importar; lo único que cuenta es la posición. Ahora los atletas pueden levantar el pie si ya tienen asegurada una posición que puntúa. Cada carrera se vuelve táctica, no solo los Majors, los Regionales y el Mundial. Esto cambia por completo la dinámica de competición a lo largo de toda la temporada. El entrenamiento también tendrá que adaptarse.

Los atletas deberán pensar más en la colocación y en la estrategia de ritmo específicas de carrera, en lugar de centrarse únicamente en la producción máxima de esfuerzo. A menos que seas el mejor del mundo: entonces simplemente te centras en ser aún más rápido y dejas que los demás se adapten. Otro factor clave será gestionar múltiples viajes y elegir bien las carreras. Organizar y estructurar la temporada se vuelve considerablemente más complejo.