“El juego de HYROX ha cambiado”: claves del nuevo sistema Elite 15

Sobre el entrenador: De comandante de una unidad de fuerzas especiales de policía a experto en HYROX
¿Cómo obligará este modelo basado en puntos a los atletas de élite de HYROX a replantearse su temporada: frecuencia de competición, recuperación y planificación a largo plazo?
Para los atletas de máximo nivel no cambia demasiado. Algunos tendrán que competir con más frecuencia al principio, pero una vez que hayan acumulado suficientes puntos para asegurar la clasificación podrán bajar el ritmo. Aunque otros atletas marquen tiempos increíblemente rápidos, eso no afectará a quienes ya tengan los puntos asegurados. El verdadero cambio es estratégico: los atletas dejarán de buscar ‘circuitos rápidos’ y empezarán a buscar carreras con rivales más débiles. Y aquí es donde se complica el espectáculo para HYROX. Los atletas inevitablemente se comunicarán entre ellos, averiguarán quién compite dónde y evitarán enfrentamientos innecesarios cuando sus opciones de sumar puntos valiosos sean menores.
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Beyond the ROX
Sigue el exigente viaje fuera de temporada que prepara a los atletas para convertirse en uno de los competidores de élite de HYROX en la carrera definitiva del fitness.
¿Quién sale ganando con el nuevo sistema y quién tiene más probabilidades de sufrir?
Los atletas con recursos económicos y un fuerte respaldo de patrocinadores serán los más beneficiados. Aquellos que puedan permitirse viajar con frecuencia, que gestionen bien el jet lag y que estén basados en regiones con menos competencia —como Asia, Latinoamérica u otros mercados emergentes de HYROX—. El mayor valor en puntos de los Majors y del Mundial solo favorecerá a los verdaderamente élite. Tomemos el caso de Alexander Rončević: con dos victorias en Majors este año, solo tres triunfos más en eventos Pro regulares podrían prácticamente garantizarle el número uno la próxima temporada, y aún tiene por delante el Major de Varsovia y el Mundial. Mientras tanto, los atletas con presupuestos limitados, otros compromisos o que compiten en regiones muy competitivas como Europa Central lo tendrán más difícil.
¿Cómo tendrán que ajustar su entrenamiento los atletas de élite —física, mental y estratégicamente— con este nuevo sistema de puntos?
Los atletas y entrenadores tendrán que cambiar el chip: pasar del enfoque de contrarreloj a la carrera táctica durante la fase de clasificación. El tiempo final deja de importar; lo único que cuenta es la posición. Ahora los atletas pueden levantar el pie si ya tienen asegurada una posición que puntúa. Cada carrera se vuelve táctica, no solo los Majors, los Regionales y el Mundial. Esto cambia por completo la dinámica de competición a lo largo de toda la temporada. El entrenamiento también tendrá que adaptarse.
Los atletas deberán pensar más en la colocación y en la estrategia de ritmo específicas de carrera, en lugar de centrarse únicamente en la producción máxima de esfuerzo. A menos que seas el mejor del mundo: entonces simplemente te centras en ser aún más rápido y dejas que los demás se adapten. Otro factor clave será gestionar múltiples viajes y elegir bien las carreras. Organizar y estructurar la temporada se vuelve considerablemente más complejo.
¿Elevarán estos cambios el nivel de las carreras de HYROX? ¿Y cómo lo notarán realmente los aficionados?
Cuando se trata de clasificarse para el Mundial, las únicas vías hacia Elite 15 seguirán siendo las competiciones directas cara a cara en los Majors y en los Campeonatos Regionales. Sin embargo, es posible que los Majors presenten parrillas menos equilibradas y competitivas en conjunto, porque algunos atletas acumularán sus puntos en eventos con menos nivel. En pruebas emblemáticas como Londres, Glasgow, Ámsterdam, Berlín y Colonia, la participación podría ser menor y menos competitiva.
En Doubles, el requisito de que los dos atletas sean de la misma nacionalidad aumentará el interés de los aficionados. El público se volcará con sus equipos nacionales. Además, exigir tres resultados en lugar de un único tiempo de clasificación obliga a que las parejas realmente funcionen como parejas: entrenar, viajar y competir juntas de forma constante.
Para los atletas que están a las puertas del nivel élite en HYROX, ¿qué exige esta nueva vía de clasificación que antes no exigía? ¿Qué consejo les darías a quienes intentan entrar ahora en el Elite 15?
No es el consejo que más me gustaría dar, pero sería: sé inteligente y elige bien tus carreras. Prepárate mentalmente para rendir bien y aun así marcharte con un mal resultado en términos de puntos. Ya no depende solo de ti (a menos que seas Alexander Rončević). El nuevo sistema podría provocar un relevo generacional. Para los atletas jóvenes con menos compromisos, este sistema puede ser liberador: pueden viajar con libertad y perseguir puntos. Para atletas mayores con una vida más asentada —familia, hijos, trabajo y responsabilidades— será mucho más difícil.
Puede que algunos veteranos del deporte queden fuera simplemente porque no pueden asumir el volumen de viajes y la frecuencia de competición que exige el sistema. Mi consejo para quienes están al borde del Elite 15: asegura tu licencia de atleta HYROX cuanto antes, estudia el calendario con estrategia, apunta a eventos con métricas sólidas de Strength of Field (para los desempates) y prioriza la consistencia frente a los picos de rendimiento. Cinco buenos resultados valen más que un tiempo espectacular.
Guía HYROX: ¿Cómo funciona el nuevo sistema de clasificación para el HYROX Elite 15 y Elite 15 Doubles?