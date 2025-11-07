Energía estable: cómo alimentarse para rendir al máximo
¿Cómo mejora el rendimiento una dieta personalizada?
Las dietas personalizadas garantizan que la energía y los macronutrientes se ajusten a las exigencias del entrenamiento y las competiciones. Favorecen la recuperación, mejoran la capacidad de adaptación de los atletas, protegen el sistema inmunológico y garantizan un aporte energético adecuado. Durante una competición, una nutrición personalizada ayuda a evitar problemas relacionados con el azúcar en sangre, al tiempo que preserva la energía y la claridad mental.
¿Puedes compartir un ejemplo de una ocasión en la que la nutrición marcó la diferencia para un atleta?
Un atleta de resistencia sufría bajones de energía e hinchazón a mitad de las carreras. Su ingesta calórica era suficiente, pero su estrategia durante la carrera era errónea, ya que evitaba las bebidas a base de carbohidratos debido a problemas previos de azúcar en sangre. Tras seis semanas de ‘entrenamiento intestinal’, con un aumento gradual de los carbohidratos, el uso de carbohidratos de doble fuente (glucosa + fructosa), un cambio en las comidas previas a la carrera y un plan de alimentación simplificado, el atleta fue capaz de mantener un nivel de energía constante, con menos molestias y un mejor rendimiento.
¿Cuál es el papel de la nutrición en la recuperación de los deportistas tras una lesión?
La alimentación es esencial para reparar los tejidos corporales, mantener a raya la inflamación y conservar la masa muscular cuando el entrenamiento es limitado. Las prioridades son una ingesta equilibrada de proteínas, micronutrientes para la síntesis de colágeno (vitamina C, zinc, vitamina D), la sincronización de los nutrientes y el entrenamiento de resistencia.
¿Qué impacto tiene la nutrición en la concentración y el estrés de una persona?
La nutrición, al igual que el sueño, la hidratación y la gestión de la carga, ayuda a regular el estrés. Unos niveles estables de glucosa favorecen una mejor concentración y capacidad de toma de decisiones.
¿Cuáles son los errores más frecuentes de los deportistas?
Los errores más frecuentes de los deportistas son una ingesta energética insuficiente, planes de alimentación demasiado complejos con productos o suplementos no probados y seguir consejos genéricos en lugar de planes de alimentación basados en sus propios datos personales.
Por último, ¿tienes algún consejo para los esquiadores aficionados o los deportistas de invierno?
Todo lo que necesitas es una rutina sencilla: un desayuno rico en carbohidratos que contenga una cantidad moderada de proteínas, dos o tres horas antes del esfuerzo. Aperitivos a base de carbohidratos que se puedan consumir fácilmente entre descensos. Una ingesta regular de líquidos: el frío reduce la sed, pero no nuestras necesidades de ingesta de líquidos.
Cómo comer como un deportista de invierno: consejos de profesionales
- Un desayuno rico en carbohidratos que contenga una cantidad moderada de proteínas, dos o tres horas antes del esfuerzo.
- Aperitivos a base de carbohidratos que se puedan consumir fácilmente entre descensos.
- Una ingesta regular de líquidos: el frío reduce la sed, pero no nuestras necesidades de ingesta de líquidos.