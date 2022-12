¿Pero quién eres tú, Nyck de Vries?

“El mercado actual de la F1 está completamente bloqueado, no hay ninguna oportunidad para mí allí”,

. “Sigo siendo un campeón de la F2 y no muchos pilotos pueden decir eso. No creo que deba avergonzarme de este título. Compara mi carrera con la de Albon: no llegó a ser campeón de la F2. Por ejemplo, Norris, que ganó una carrera en F2 el año pasado, mientras que yo gané tres”. Consciente de que las conjeturas no le favorecen, Nyck de Vries no renuncia a la F1. Y tiene razones para creer en ello.