Revive las 5 mejores partidas de OG Esports en TI10

Ana se reincorpora a OG mientras Dota 2 busca su … En vísperas del último circuito DPC antes de The …

Want more OG?

Muchas cosas han cambiado desde la última vez que OG entró en el escenario de The International, pero algunas partidas vivirán para siempre. Echemos un vistazo a las mejores partidas que OG ha jugado en el torneo contra la competencia de este año.

Muchas cosas han cambiado desde la última vez que OG entró en el escenario de The International, pero algunas partidas vivirán para siempre. Echemos un vistazo a las mejores partidas que OG ha jugado en el torneo contra la competencia de este año.

Muchas cosas han cambiado desde la última vez que OG entró en el escenario de The International, pero algunas partidas vivirán para siempre. Echemos un vistazo a las mejores partidas que OG ha jugado en el torneo contra la competencia de este año.

1. Invictus Gaming - Fase de grupos The International 2017

OG se enfrentó a los ganadores de The International 2, Invictus Gaming, en la fase de grupos durante 2017 y 2018, pero destaca su primera partida en el evento de 2017, ya que OG solo necesitó 31 minutos para superar al equipo chino. IG solo consiguió nueve asesinatos y un tercio de ellos fueron en la posición cinco de Oracle, jugada por Tal 'Fly' Aizik. Incluso desde los primeros compases de la competición, OG se identificó como un equipo que podía arrollar a cualquiera y dominar a cualquier oposición.

OG se enfrentó a los ganadores de The International 2, Invictus Gaming, en la fase de grupos durante 2017 y 2018, pero destaca su primera partida en el evento de 2017, ya que OG solo necesitó 31 minutos para superar al equipo chino. IG solo consiguió nueve asesinatos y un tercio de ellos fueron en la posición cinco de Oracle, jugada por Tal 'Fly' Aizik. Incluso desde los primeros compases de la competición, OG se identificó como un equipo que podía arrollar a cualquiera y dominar a cualquier oposición.

OG se enfrentó a los ganadores de The International 2, Invictus Gaming, en la fase de grupos durante 2017 y 2018, pero destaca su primera partida en el evento de 2017, ya que OG solo necesitó 31 minutos para superar al equipo chino. IG solo consiguió nueve asesinatos y un tercio de ellos fueron en la posición cinco de Oracle, jugada por Tal 'Fly' Aizik. Incluso desde los primeros compases de la competición, OG se identificó como un equipo que podía arrollar a cualquiera y dominar a cualquier oposición.

2. Fnatic - La fase de grupos The International 2019