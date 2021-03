1. Ceb Sniper, OG Combo

Sébastien "Ceb" Debs comenzó esta jugada con una buena visión de futuro, escondiéndose en los árboles cerca de las torres del oponente para explorar cuando alguien se teletransporta. Consiguió eliminar a Keeper of the Light, que se teletransportó con solo 260 HP, una muerte importante porque Keeper of the Light tenía un Force Staff para sacar a la gente del combo de OG, así como Blinding Light para alejar a OG y darle una alta probabilidad de fallar.