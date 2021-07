Pero no fue así; OG se encontró en la final de la categoría inferior a Nigma. La revancha de la última gran final de TI se jugaba no por una oportunidad de llegar a TI, sino por una oportunidad de mantener viva la esperanza. Lo que estaba en juego no podía ser mayor, y el encuentro no decepcionó. Los dos equipos ofrecieron un espectáculo que, de no ser por otra serie aún por venir, sería recordado durante mucho tiempo.