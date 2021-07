La estrella de Street Fighter, Oil King, lleva la cultura arcade a la red

Los jugadores de juegos de lucha son la sustancia de la escena. Ya se trate de las vibrantes escenas de arcade o de los ‘gaming cafes’ con una sección para que las personas se recluyan en las ‘game stations’ para los torneos. Estos lugares -no importa el tamaño- son el alma de la comunidad. Pueden ser el punto de partida de la pasión de alguien por los juegos de lucha, o el lugar en el que se desarrolla. Para los más veteranos, una visita puede hacer recordar, incluso a los que ya están hartos, lo que significa ser parte de la comunidad de games de lucha.

