Al principio los padres de Omar Dávila no entendían la relación que su hijo tenía con el breaking, quizá por ello ahora se dedica a ayudar a los jóvenes que empiezan en la escena. “El breaking era una cosa que estaba mal vista. Mi padre no me ayudó durante los primeros años pero, incluso sin su apoyo, pude alcanzar el éxito. Pienso que es importante que los padres entiendan que el breaking supone una influencia positiva para la juventud”, explica.

En 2004, cuando solo tenía 18 años, Omar Dávila se convirtió en el primer campeón del mundo del Red Bull BC One. Así que ha visto mejor que nadie cómo la cultura del break ha evolucionado a lo largo de las dos últimas décadas. Nació en Austin, Texas, EEUU, y con 12 años conoció a otros bailarines en el South Austin Recreation Center . Progresó con tal rapidez que con 16 años ya estaba compitiendo a nivel nacional y a los 18 años alcanzó sus primeros triunfos internacionales.

Omar fue madurando como B-Boy y profesional, hasta que llegó el momento en el que quiso ayudar a la comunidad en la que había crecido en Texas. El objetivo era crear un lugar seguro donde se pudiesen expresar los jóvenes bailarines, para que desarrollaran su talento y adquirieran unos conocimientos que les sirviesen de guía más allá del breaking. En este proyecto contó con la ayuda de sus amigos y maestros, Roger Davis y Romeo Navarro. El resultado fue Hope 4 Hip Hop , un grupo que proporciona a la nueva generación de breakers clases y apoyo para desarrollar su pasión creativa.

Libertad, inclusión, diversidad y creatividad. Derribaré todas las barreras que pueda para los demás. Voy a ayudar a que la gente avance. Ese es nuestro objetivo con Hope 4 Hip Hop. Omar Dávila

Omar nos explicó lo que significó para él ser el primer campeón del mundo del Red Bull BC One, cómo eso afectó a su futuro y le llevó a convertirse en un maestro para la nueva generación de breakers.

¿Cuándo empezaste con el breaking?

Comencé cuando tenía 11 o 12 años. El breaking era solo una moda que la gente practicaba en el barrio. Algunos de mis primos y amigos lo practicaban. Empecé por simple diversión, no tenía ni idea de lo que era la cultura del hip-hop.

¿Cómo fue la transición de una simple diversión a algo mucho más serio?

Mi amigo Robert se había trasladado a Texas después de dejar Chicago. Era un breaker y me presentó a Mike, su hermano mayor, a quien nosotros llamábamos “el hombre de plástico”. Mike pertenecía a una buena crew de Chicago e incluso había ido al extranjero para competir en el Campeonato del Reino Unido. Fue quien me enseñó el sitio para entrenar que había en el Centro Recreativo del Sur de Austin. Allí vi gente que realmente era buena en la escena del breaking. Empecé a darme cuenta que era algo que me gustaba y que se me daba bien. Además, me ayudaba a mantenerme alejado de los problemas. Me lo empecé a tomar en serio. En el centro recreativo había gente que impartía clases y poco a poco fui ganando mucha confianza.

Fuiste el primer campeón del mundo del Red Bull BC One. ¿Qué sentiste en aquel momento? ¿Tuviste consciencia del significado de aquello?

Fue algo surrealista. Por supuesto, no vas a una competición con la idea de perder. Estaba allí con Ronnie, que es un buen amigo y ambos somos estadounidenses. Los dos pensábamos que esta cultura había nacido en nuestro país y, por tanto, teníamos que ganar la competición. Creo que a los dos nos habría alegrado que ganase el otro. Los dos llegamos a la final y yo me llevé la victoria. En aquella época era muy ingenuo y no sospechaba el significado que tenía haber ganado el Red Bull BC One y lo grande que llegaría a ser todo esto.

Háblame un poco de Hope 4 Hip Hop. El proyecto que tienes junto con Roger Davis y Romeo Navarro. ¿Cuál es vuestro objetivo?

Romeo Navarro y Roger Davis fueron mis maestros. Yo estaba dedicado a mis propios proyectos pero hacía años que estábamos dándole vueltas a esta idea. A finales de 2019 y principios de 2020 se presentó la oportunidad. Pensamos que lo mejor era trabajar bajo un solo paraguas, una sola bandera. Decidimos crear Hope 4 Hip Hop con el objetivo de promover los siguientes valores: libertad, inclusión, diversidad, creatividad y diversión.

La verdad es que hacía años que la gente nos pedía que hiciésemos algo juntos, pero no había podido ser porque cada uno estaba volcado en su carrera. Les dije a mis dos compañeros: “Tenemos toda la experiencia del mundo. Somos profesionales y tenemos unos conocimientos que van más allá del breaking. Usemos el hip-hop como si fuese una herramienta. Estos jóvenes nos hacen caso, debemos transmitirles los valores que nosotros hemos aprendido en el camino”.

¿Por qué es tan importante para ti ayudar a los jóvenes y trabajar por la comunidad?

Tuve maestros que me ayudaron a conseguir mis objetivos. Yo trabajé muy duro pero conté con gente que me llevó hacia la dirección correcta. Empecé a trabajar en una ONG y descubrí que me hacía muy feliz ayudar a mi comunidad. El breaking era mi herramienta pero me di cuenta de que mi pasión era la gente. Poseo una rica experiencia que puedo compartir con los jóvenes. No solo tengo éxito en mi carrera, sino que además le puedo abrir las puertas a otros.

¿Qué es lo más importante que intentas transmitir a los jóvenes?

Lo más importante es la dureza mental. Hay muchas cosas que se pueden enseñar. Puedes enseñar cómo entrenar, pero lo que le suele fallar a la gente es la dureza mental. Eres un artista que nadie conoce, de repente tienes éxito y esto te puede desestabilizar. El éxito viene acompañado de la crítica y el odio, que es algo que no te esperas. Llegan la presiones y las dudas. Para mí, lo más importante es trabajar en tu dureza mental. No solo como breaker, sino como persona en tu vida diaria.