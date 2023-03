Omori, el más estremecedor de los juegos independientes

, Omori salió a la venta en 2020, y ahora está disponible en una versión mejorada en Game Pass para

y consolas. Es un videojuego a tener en cuenta este año, y entra en la rara categoría de juegos que se te meten en la cabeza y no salen. Desarrollado por el estudio indie OMOCAT, Omori utiliza el motor RPG Maker, una interfaz sencilla e intuitiva, que es uno de sus ‘magnum opus’. Todo está en 2D, el poder de evocación está ahí, así como una forma inteligente de ampliar los límites del medio original. No es casualidad que se parezca a otros títulos de la misma compañía, como Yume Nikki, un sleeper hit muy conocido por los aficionados japoneses y que también trata temas serios. Además, no hay traducción oficial en el horizonte, pero los fans motivados parecen no importarles.