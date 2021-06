La primera experiencia que tuvo un profundo impacto en su carácter sucedió al comienzo de su infancia: “No lo recuerdo muy bien porque solo tenía dos años y medio. Creo que estaba jugando con mis amigos, intentando imitar cosas que había visto en la TV. De repente tropecé con una caja de juguetes y ya no recuerdo más. Mi madre me dijo que podría haber muerto si el médico no hubiese llegado en menos de 10 minutos”.

“El nacimiento de mi hija fue el día más bonito de mi vida. Es imposible describir esa bendición a quien no lo haya experimentado. Desde entonces me ocupo de que mi hija tenga todo lo que necesita en la vida. Su bienestar es mi prioridad. Además, es quien me motiva a mejorar en mi arte”.

