Algunas experiencias se nos quedan grabadas para siempre y pasan a formar parte de nuestra identidad. En el proyecto One Life, One Dance, dirigido por

“Una vez a la semana iba al Collège des Crosets para realizar actividades extraescolares. Allí empezó todo. Mi hermano me enseñó la película "Breakin' 2: Electric Boogaloo". Me quedé enamorado de aquellos movimientos y enseguida intenté imitarlos”, dice StalaMuerte.

“Una vez a la semana iba al Collège des Crosets para realizar actividades extraescolares. Allí empezó todo. Mi hermano me enseñó la película "Breakin' 2: Electric Boogaloo". Me quedé enamorado de aquellos movimientos y enseguida intenté imitarlos”, dice StalaMuerte.

“Una vez a la semana iba al Collège des Crosets para realizar actividades extraescolares. Allí empezó todo. Mi hermano me enseñó la película "Breakin' 2: Electric Boogaloo". Me quedé enamorado de aquellos movimientos y enseguida intenté imitarlos”, dice StalaMuerte.

© Little Shao / Red Bull Content Pool

“Mi primera actuación fue en el escenario del Rivage en Vevey, Suiza, y para mí marcó un hito. Mam's Goku y su crew estaban allí y se fijaron en mí. Me dijo que podía ir a K-Unik, la escuela donde enseñaba baile. Mis amigos y yo no nos lo pensamos dos veces. De allí partió todo lo que vino después”, recuerda StalaMuerte.

“Mi primera actuación fue en el escenario del Rivage en Vevey, Suiza, y para mí marcó un hito. Mam's Goku y su crew estaban allí y se fijaron en mí. Me dijo que podía ir a K-Unik, la escuela donde enseñaba baile. Mis amigos y yo no nos lo pensamos dos veces. De allí partió todo lo que vino después”, recuerda StalaMuerte.

“Mi primera actuación fue en el escenario del Rivage en Vevey, Suiza, y para mí marcó un hito. Mam's Goku y su crew estaban allí y se fijaron en mí. Me dijo que podía ir a K-Unik, la escuela donde enseñaba baile. Mis amigos y yo no nos lo pensamos dos veces. De allí partió todo lo que vino después”, recuerda StalaMuerte.

La conexión con Diablo me llevó a otro nivel.

La conexión con Diablo me llevó a otro nivel.

La conexión con Diablo me llevó a otro nivel.

© Little Shao / Red Bull Content Pool

StalaMuerte en One Life, One Dance

“Tokio es una ciudad que me inspira por muchas razones: la arquitectura, la humildad de la gente… En 2017 fue la primera vez que estuve allí y desde entonces me fascina ese lugar. La moda, la música… es como si ya estuvieses en el futuro”, añade.

“Tokio es una ciudad que me inspira por muchas razones: la arquitectura, la humildad de la gente… En 2017 fue la primera vez que estuve allí y desde entonces me fascina ese lugar. La moda, la música… es como si ya estuvieses en el futuro”, añade.

“Tokio es una ciudad que me inspira por muchas razones: la arquitectura, la humildad de la gente… En 2017 fue la primera vez que estuve allí y desde entonces me fascina ese lugar. La moda, la música… es como si ya estuvieses en el futuro”, añade.

“He estado tres veces, ya sea por talleres o batallas. Es la única ciudad a la que me iría a vivir, pese a que amo Suiza”.

“He estado tres veces, ya sea por talleres o batallas. Es la única ciudad a la que me iría a vivir, pese a que amo Suiza”.

“He estado tres veces, ya sea por talleres o batallas. Es la única ciudad a la que me iría a vivir, pese a que amo Suiza”.

© Little Shao / Red Bull Content Pool

© Little Shao

© Little Shao

StalaMuerte y sus amigos durante la filmación de One Life, One Dance

© Little Shao

© Little Shao

© Little Shao