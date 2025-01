Guía para principiantes sobre el saque de pádel perfecto

El saque está restringido al golpeo por debajo de la mano y por debajo de la altura de la cintura, por lo que es muy raro que se convierta en un arma as para ganar el punto directamente como en el tenis. Sin embargo, puede utilizarse para influir enormemente en el punto si se ejecuta con precisión.

Empieza colocándote detrás de la línea de servicio con el pie no dominante ligeramente adelantado, apuntando hacia el cuadro de servicio diagonal. Tu cuerpo debe mirar ligeramente hacia un lado, lo que te permitirá girar mejor las caderas y los hombros para transferir efecto y potencia a la pelota. En el nivel de principiante, intenta colocarte cómodamente cerca del centro del cuadro de servicio para conseguir versatilidad en la colocación de tus saques.

