Las posiciones en el pádel explicadas: quién juega dónde y por qué

Cada pareja de pádel divide la pista por la mitad, y esa línea determina cómo fluye el juego y qué jugador se encarga de cada golpe. El jugador de la derecha y el de la izquierda reciben pelotas diferentes, realizan golpes distintos y asumen responsabilidades distintas, desde la primera devolución del partido hasta el remate que lo cierra.

En lo más alto del Qatar Airways Premier Padel Tour , esos roles están tan definidos que la mayoría de los profesionales pasan toda su carrera en un mismo lado. A continuación te contamos qué exige cada posición, qué rasgos suelen diferenciar a los jugadores de la derecha de los de la izquierda y cómo lo ponen en práctica cuatro de los mejores jugadores de pádel del mundo.

01 Cómo se divide la pista de pádel

A panoramic view of the Philippe Chatrier court at the 2026 Paris Major © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ponte detrás de tu propia línea de fondo y mira hacia la red. El jugador de derecha cubre la mitad derecha de la pista. En español, el idioma que habla la mayoría del circuito profesional, este jugador es el «drive» o el «jugador de derecha» («jugador del lado derecho» o «jugador de golpe de derecha»). El jugador del lado izquierdo cubre la mitad izquierda y se le conoce como el «revés» («golpe de revés»).

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Cuando juegan dos jugadores diestros, esta distribución tiene importantes consecuencias. El jugador de la izquierda tiene el golpe de derecha orientado hacia el centro de la pista, mientras que el de la derecha tiene allí el revés. Así que la mayoría de las pelotas que van por el centro son para el jugador de la izquierda, al igual que la mayoría de los globos y remates que se deslizan entre ambos.

El marcador añade otra dimensión. El jugador de la derecha devuelve el servicio en 0-0, 15-15, 30-30 y 40-40. El jugador de la izquierda devuelve en 15-0, 0-15, 30-15, 15-30, 40-30, 30-40, 40-0, 0-40 y en cada ventaja, lo que significa que una gran parte de los puntos de juego y de break se juegan en el lado izquierdo. Esa es una de las principales razones por las que las parejas colocan allí a su jugador más decisivo.

Las reglas permiten que cualquiera se coloque donde quiera. Sin embargo, tras décadas de pádel profesional, se ha establecido un patrón claro: el lado derecho construye el punto y el lado izquierdo lo remata.

02 El lado derecho: las habilidades que hacen un gran golpe de fondo

Juan Lebrón hits a backhand shot off the wall rebound © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Un jugador del lado derecho gana incomodando al rival, bola a bola. La consistencia es lo primero. Jugará más pelotas desde el fondo de la pista que su compañero, así que tiene que defender desde la esquina, leer cómo rebota la pelota en el cristal de fondo y en la pared lateral, y devolverla profunda o baja en todo momento.

El revés es más importante en este lado que en cualquier otro. Con el revés orientado hacia el centro, los jugadores de drive bloquearán las voleas, defenderán pelotas a la altura de la cadera y jugarán reveses cruzados desde la esquina. Un revés débil en el lado derecho queda al descubierto en pocos puntos.

La devolución del servicio es otra tarea clave. Los jugadores del lado derecho marcan el tono de cada juego, ya que son los primeros en devolver, así que necesitan una respuesta al servicio del rival que mantenga al servidor atrás, ya sea baja a los pies o con un globo que envíe a ambos rivales hacia el cristal.

Luego está el golpe de derecha desde la pared trasera, también llamado «bajada de pared». Cuando un globo rebota y sale de la pared, un buen jugador del lado derecho convierte esa posición defensiva en un golpe de ataque con un solo movimiento.

Los jugadores del lado derecho suelen ser pacientes, ágiles y se sienten cómodos en los intercambios largos, con grandes habilidades defensivas. A menudo actúan como la brújula de la pareja, decidiendo dónde jugar la pelota para abrir huecos, eligiendo cuándo ralentizar el punto y cuándo pasarle la pelota a su compañero para que remate.

03 Juan Lebrón: el jugador de derecha que aprendió a atacar

Juan Lebrón attacks from the back of the court © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Juan Lebrón , uno de los jugadores más influyentes de este deporte y que actualmente forma parte del tercer equipo del mundo junto al especialista en remates Leo Augsburger, se convirtió en uno de los rostros del pádel moderno al transformar el concepto tradicional del jugador de derecha, pasando de ser un especialista defensivo a convertirse en un arma versátil y orientado a la transición, capaz de atacar y rematar casi tanto como el de la derecha. Junto a Alejandro Galán , formó la pareja que mantuvo el número uno del mundo durante tres años seguidos e impulsó el deporte hacia un estilo más rápido y agresivo.

Lebrón sigue dominando los fundamentos del lado derecho y los ejecuta mejor que casi nadie. Defiende la esquina, juega el revés en el centro y mantiene la devolución profunda. Su rapidez a la hora de pasar de la defensa al ataque es lo que realmente le distingue. Un globo que le empuja hacia el cristal suele volver como un potente golpe de derecha rebotado en la pared, y si los rivales se alejan de la red medio segundo, él ya está ahí para hacer una volea.

En 2026, forma pareja con Leo Augsburger, uno de los jugadores con el smash más potente del circuito. Lebrón construye el punto, Augsburger se encarga de los balones altos en el centro, y la pareja ganó el P2 de Bruselas en abril, tras vencer a Arturo Coello y Agustín Tapia en la final, y se clasificó para las Premier Padel Finals de fin de temporada en Barcelona.

04 Delfi Brea: una defensa que se convierte en presión

Delfi Brea hitting her signature backhand lob off the wall rebound © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Delfi Brea , actualmente número uno del mundo en la categoría femenina, es un ejemplo de libro de cómo debe enfocar la competición una jugadora de derecha. La consistencia y la precisión son sus principales cualidades, pero la disposición de Brea para atacar la diferencia de las jugadoras de derecha más «tradicionales».

Brea juega con Gemma Triay, que cubre el lado izquierdo. Su sistema se basa en peloteos largos y exigentes. Brea absorbe la presión desde la esquina, devuelve los balones profundos y espera el momento en que las rivales pierdan la posición. Cuando llega ese momento, da un paso al frente. Es fuerte en los intercambios rápidos de voleas en la red y tiene un remate por encima de la cabeza muy fiable, lo que significa que las rivales no pueden limitarse a lanzarle un globo por encima y esperar.

Esa combinación de defensa y decisión en el ataque la llevó al número uno del mundo junto a Triay, una extraordinaria jugadora del lado izquierdo. La exigencia consigo misma y el deseo de Brea de ser la mejor marcan la diferencia: «Soy una persona exigente y confío en que eso es lo que me hará avanzar», afirma.

Los resultados de 2026 lo confirman. Triay y Brea suman seis títulos esta temporada, incluido el Major de Italia en Roma, y han llegado a 14 de las 17 finales femeninas disputadas hasta el Major de París. Ese nivel de consistencia es lo que se ve en el lado derecho cuando se juega bien.

05 El lado izquierdo: las habilidades que ganan los puntos importantes

Bea González executes a shot from the left-side corner of the court © Premier Padel/Red Bull Content Pool

La jugadora del lado izquierdo suele tener un papel más importante a la hora de cerrar los puntos. Con el golpe de derecha orientado hacia el centro, las jugadoras del lado del revés reciben los balones por el centro, cubren los globos que caen entre ellas y su compañera, y rematan la mayoría de los puntos que su compañera ha construido.

Las jugadoras del lado izquierdo deben dominar los golpes aéreos, siendo el smash el golpe característico de esta posición. Los mejores jugadores del lado izquierdo pueden golpear un smash plano a los pies, una «víbora» con fuerte efecto cortado y los dos smashes que hacen que el público se ponga en pie: el «x3», que sale volando de la pista por encima de la pared lateral, y el «x4», que sale de la pista por encima de la valla trasera. Para ello, los jugadores necesitan sincronización, piernas explosivas y la confianza necesaria para ir a por el golpe cuando la pelota está por encima de la cabeza.

El lado izquierdo también exige nervios de acero. Como los jugadores del lado izquierdo devuelven el servicio en muchos puntos de juego y de break, se enfrentan a más momentos de presión que su compañero, por lo que necesitan una devolución sólida y fiable cuando el marcador está reñido.

Estas cualidades encajan perfectamente con el puesto. Los jugadores del lado izquierdo suelen ser más altos, más explosivos y más dispuestos a arriesgarse. Necesitan creatividad para encontrar ángulos desde la esquina izquierda y la personalidad necesaria para aceptar que algunos de esos riesgos saldrán mal.

06 Ale Galán: potencia, timing y el golpe decisivo

Alejandro Galán performs his signature jumping smash © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Ale Galán , uno de los mejores jugadores de la historia del pádel y actualmente parte de la pareja número dos del mundo junto al maestro defensivo Federico Chingotto, es la referencia del juego por la izquierda en el circuito masculino. Tiene todo lo que exige la posición y más: una cobertura de pista de élite gracias a su alcance y velocidad, un smash contundente, manos rápidas en la red, voleas de derecha y revés imparables, una potente derecha por el centro, y la confianza y determinación para ir a por golpes ganadores en los momentos más ajustados.

Lo que hace a Galán tan peligroso es la variedad de formas en que puede cerrar un punto. Si le lanzas un globo corto, remata el punto con un smash atronador. Si le lanzas un globo profundo, sigue siendo capaz de sacar una «víbora» que mata la pelota en la esquina. Si le dejas una pelota en el centro, su volea de derecha se la lleva antes de que ninguno de tus rivales pueda reaccionar. Además, defiende mejor de lo que sugiere su reputación, lo que le permite aguantar los peloteos hasta que aparece la pelota adecuada.

Su pareja con Chingotto muestra la clásica división de roles. Chingotto, más bajito e increíblemente rápido, cubre el lado derecho y devuelve casi todas las pelotas. Galán espera en la izquierda a que llegue la oportunidad de rematar. Los dos han sido los principales rivales de los números uno del mundo en las últimas temporadas.

07 Bea González: el lado izquierdo a toda potencia

Bea González prepares to hit a víbora © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Bea González , que se mantiene constantemente entre las cuatro mejores del mundo, juega el lado izquierdo como debe jugarse: tiene una cobertura de pista excepcional y no duda a la hora de rematar los puntos. Su remate es uno de los más potentes del pádel femenino, su juego de pies y su intensidad no tienen rival, y es capaz de crear ventajas con facilidad mediante voleas, tiros cortos o remates cuando la defensa de su rival no es ni mucho menos perfecta.

A esa potencia la acompaña un juego completo. González se adueña del centro con su golpe de derecha, se adelanta en cuanto puede y aprovecha los puntos de ventaja sin dudar. Tus rivales saben que un globo hacia su lado conlleva un riesgo, y eso cambia su forma de jugar durante todo el partido.

En 2026, formó pareja con la potente zurda Paula Josemaría, y los resultados no se hicieron esperar. La pareja ganó cinco torneos seguidos entre el P1 de Miami a finales de marzo y el P1 de Buenos Aires a mediados de mayo, la racha ganadora más larga de la temporada femenina.

08 Los zurdos: por qué casi siempre juegan en el lado derecho

Arturo Coello hits a forehand shot from the back of the court © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Los jugadores zurdos complican la clara división anterior, y a los entrenadores les encantan por eso. A nivel profesional, todos los zurdos juegan en el lado derecho.

La razón es geométrica. Un zurdo en el lado derecho tiene el golpe de derecha orientado hacia el centro de la pista. Si forma pareja con un diestro en el lado izquierdo, eso significa dos golpes de derecha por el centro. Las pelotas que pasan entre los dos jugadores, que normalmente irían al golpe de derecha del jugador del lado izquierdo, ahora tienen dos opciones potentes. Los rivales pierden el objetivo más seguro del pádel, y el centro deja de ser un punto débil.

Las ventajas no se quedan ahí. Un zurdo a la derecha también puede golpear remates y víboras desde el lado derecho con el golpe de derecha, así que ambos jugadores tienen el remate por encima de la cabeza para atacar las pelotas altas. El efecto y los ángulos de un jugador zurdo también son inusuales para los rivales, que pasan la mayor parte de su carrera enfrentándose a diestros.

Hay algunas desventajas. Una pareja con un zurdo en la derecha tiene ambos revés hacia las paredes laterales, así que los rivales suelen apuntar a las esquinas. Las pelotas por el centro también crean confusión y falta de coordinación en una pareja formada por un diestro y un zurdo, ya que ambos jugadores están en la misma posición para devolverlas, con sus derechas apuntando hacia el centro. Aun así, la mayoría de los entrenadores dirán que jugar junto a un zurdo suele ser una ventaja, porque cubrir el centro con el golpe de derecha protege la zona donde se deciden la mayoría de los puntos.

09 Tapia y Coello: el modelo de complementariedad

Agustín Tapia and Arturo Coello put relentless pressure on their opponents © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

El ejemplo más claro del circuito es la pareja número uno del mundo. Agustín Tapia es diestro y juega en el lado izquierdo. Arturo Coello es zurdo y juega en el derecho, lo que significa que ambas estrellas cubren el centro con potentes remates y voleas y golpes aéreos precisos y con mucha presión.

Esa combinación les da dos derechas en el centro y dos jugadores capaces de atacar cualquier bola alta. Coello, alto y potente, puede rematar puntos desde el lado derecho como pocos jugadores de ese lado saben hacerlo. Tapia, uno de los jugadores más creativos que ha visto este deporte, aporta toque, ángulos e improvisación desde la izquierda. Los rivales no tienen ningún sitio cómodo al que enviar la pelota.

Los resultados lo avalan. Tapia y Coello empiezan cada semana como la pareja a batir, y en 2026 se han repartido casi todos los títulos masculinos con Galán y Chingotto, incluidos los dos Grand Slams disputados hasta ahora, en Roma y en Roland Garros.

10 Cómo encontrar tu lado de la pista de pádel

Si juegas al pádel a nivel de club, la mejor forma de encontrar tu lado es probar ambos y fijarte en cómo te sientes en cada uno. Hay algunas señales que pueden orientarte:

Eres un jugador de la derecha si te gustan los peloteos largos, confías en tu revés, te gusta defender desde el cristal y te satisface más preparar un punto que rematarlo.

Eres un jugador del lado izquierdo si tienes un buen remate, te gusta atacar el centro con tu golpe de derecha, mantienes la calma en los puntos importantes y disfrutas buscando golpes ganadores.

Si eres zurdo, empieza por la derecha. Tu golpe de derecha por el centro le facilitará las cosas a cualquier compañero diestro.

Aunque los entrenadores suelen aconsejar a los jugadores aficionados que desarrollen habilidades para adaptarse a ambos lados, algunos prefieren quedarse en uno, mantenerse ahí todo lo posible y perfeccionar las habilidades asociadas a él. En el nivel de élite, las estrellas suelen convertirse en especialistas en sus posiciones.

Which side of the line will you be more comfortable on? © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Lebrón, Brea, Galán y González pueden adaptarse a cualquier situación y posición gracias a sus habilidades excepcionales (Lebrón, por ejemplo, ha jugado varios años en ambas posiciones), pero todos ellos han desarrollado sus principales puntos fuertes tras años jugando en la misma posición. Los hábitos, los ángulos y los instintos que los hacen grandes provienen de esa repetición.

Sobre el autor ¿Quién es Javier Romero? Javier es director de marketing de Siux Padel y entrenador certificado de pádel con una profunda trayectoria en este deporte, tanto dentro como fuera de la pista. Anteriormente dirigió la estrategia de contenidos y digital en Babolat Padel. Como escritor especializado en deportes de raqueta, aporta una perspectiva desde dentro sobre los jugadores, los eventos, las marcas y las tendencias que están marcando el auge mundial del pádel. Además, es un jugador apasionado y una de las voces más activas del sector del pádel en LinkedIn.